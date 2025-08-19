JTはこのほど、ロックバンドMAN WITH A MISSIONのTokyo Tanaka& Jean-Ken Johnnyとコラボレーションした加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」用のフロントパネルを製作。8月22日〜24日開催の音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2025」にて、同フロントパネルに交換するサービスを実施する。

Ploom AURA × Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny

「人の心を躍らせ、世界を変える」という使命と価値観の共鳴により実現した同コラボレーションによって誕生したフロントパネルは、MAN WITH A MISSIONの象徴であるオオカミの毛並みをモチーフに、「Ploom AURA」の洗練された佇まいに、力強いエッセンスと個性的なアクセントをもたらすデザインとなっている。

Ploom AURA × Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル:KENAMI

カラーはBlackとBlueの2色を展開。8月22日〜24日にかけて、山口きらら博記念公園にて開催される音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2025」内の特設ブース「Ploom LOUNGE」にて、「Ploom AURA」を既にお持ちのユーザーおよび会場でデバイス購入した方を対象に、本限定フロントパネルと交換するサービスが実施される。

同コラボに参加したロックバンド「MAN WITH A MISSION」のJean-Ken Johnny(Gt&Vo)は、「我々ノオフィシャルロゴノデザインヲモチーフニ、遊ビ心タップリニアレンジシテイタダキアリガトウゴザイマス。喫煙ヲ嗜ム人間ノ皆サンニハ、ゼヒトモコノコラボデザインヲ愉シミナガラ一服シテイタダケレバ!」とコメント。

同コラボレーションでは、今後も「SENSATIONAL」プログラムとして、限定コラボアイテムが抽選で手に入るキャンペーンや、Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnnyが出演するCMなどが展開されるという。