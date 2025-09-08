第一三共ヘルスケアは9月2日、「敏感肌に関する実態調査」の結果を実施した。同調査は7月24日～28日、20～40代の女性600名を対象に、インターネットで実施した。

グラフ1 敏感肌の人がスキンケアで重視しているポイント

現在使用しているスキンケアで重視しているポイントについて聞くと、敏感肌と回答した77.7%は「保湿効果」と回答した。敏感肌の人が保湿効果を重視する理由TOP3は、「肌の調子を整えたいから」(77.3%)、「メイクのりをよくしたいから」(43.3%)、「肌のつっぱり感を軽減したいから」(38.2%) で、最も普通肌と差が大きかったのは「肌のつっぱり感を軽減したいから」だった。

「保湿効果」を最も重視する敏感肌の人の83.7%が、「保湿ケアをしているのにうるおいが持続しない」と回答した。同様に回答した普通肌の人は59.7%で24.0ポイントもの差があり、保湿ケアに悩む敏感肌の人が特に多いことがわかった。

「貯水肌(＝みずみずしく角質層に水分を保った肌)」と聞いて、自分の肌の貯水肌レベルはどうだと思うかについて尋ねると、敏感肌の43.0%が「貯水肌レベルは低いと思う」と回答した。普通肌(29.3%)と比べて13.7ポイント高い結果になっている。また、敏感肌の95.0%が肌の乾燥に不安を抱えていることもわかった。

調査を監修した皮膚科医の福永有希先生は、敏感肌の人が感じる「つっぱり」や「うるおいが続かない」は、バリア機能の低下により、角質層の「自由水」が蒸発しやすくなっていることが原因だという。敏感肌の保湿ケアでは、単に水分を与えるだけでなく、アミノ酸などの保湿因子を増やして「肌の貯水力」を高めるケアが重要とのこと。

福永先生は、自身の「貯水肌」度合いを、チェックリストで確認することをすすめている。特に敏感肌の人においては、肌のすこやかさを損うサインは早めにキャッチし、ケアの見直しや、リスクのある習慣の改善など、できる対処を行えると理想的とのこと。