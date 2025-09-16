青山商事は、長期化する夏に向けて涼しく快適な着心地ながらも、 秋を感じられるビジネスウエアとして、秋色夏素材のブラウスセットアップを、9月9日よりから「洋服の青山」主要140店およびオンラインストアにて販売している。

季節の変わり目がわかりづらくなっている中、年間を通して着用できる服への需要が高まっている。 昨今は、夏が長期化しており9月でも厳しい暑さが残ることから、秋が短く、秋服を着用する頻度も減少。しかし、ユーザーからは「夏服は飽きた」「秋色で季節感を出したい」といった声が集まっている。

そこで今回は、見た目は秋服でありながら快適に着用できる、秋服と夏服をミックスしたブラウスセットアップを企画。同色同素材でシャツブラウス、パンツ、プリーツスカートの3型を用意した。

キャメル色で秋らしい温かみのある雰囲気を演出しながら、涼しく快適に過ごせる生地にこだわり、かいた汗をすぐに乾かす吸水速乾性やウォッシャブル、UVカットなどを備えた夏素材を使用している。

ブラウスには、光沢感のある同色ボタンを採用しているほか、スカートは太めのプリーツで落ち着いた印象にすることで、夏服のような軽快さを抑えた。セットアップとしても単品使いで羽織シャツとしても、秋を感じさせるコーディネートを楽しみながら着まわせる。

価格は、シャツブラウス7,689円、ワイドパンツ9,889円、プリーツスカート1万989円。サイズはシャツブラウスがMサイズのみ、ワイドパンツとプリーツスカートはS～Lの3サイズで展開する。