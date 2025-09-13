ヤマハ発動機販売は9月25日、フロント2輪のLMWモデル「TRICITY(トリシティ)155 ABS」および「TRICITY125 ABS」のスタイリングを刷新すると共に、コミューターとしての機能・利便性を充実させて発売する。2014年発売の初代「TRICITY125」以来、外観スタイリングの大幅刷新は初めてとなる。

■"つながる"4.2インチTFTディスプレイなどコミューターとしての利便性を向上

「TRICITY155 ABS」「TRICITY125 ABS」は、静かなエンジン始動/再始動を可能にする「Smart Motor Generator System」や省燃費に貢献する「Stop & Start System」を採用した"BLUE CORE"エンジンを搭載。「LMWアッカーマン・ジオメトリ」や「LMWテクノロジー」による安定感のあるコーナリングと上質なクルージング性を兼ね備えたコミューターだ。

今回は、"Enhanced and Friendly LMW(魅力を強化し親しみやすいLMW)"をコンセプトに開発。新しい主な特徴は以下の通りだ。

1)SUVエッセンスを織り込んだ新スタイリング

2)"つながる"4.2 インチTFT ディスプレイ

3)USB Type-C 端子に対応した充電ソケットやESS(エマージェンシーストップシグナル)、TCS(トラクションコントロールシステム)



新機能の採用により、コミューターとしての利便性が向上している。