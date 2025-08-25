ダイハツ、歩行時の視点に近い歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」を発売

ダイハツ工業（以下、ダイハツ）は2025年8月25日、新たな歩行領域モビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」を発売した。価格は41万8000円（消費税非課税）で、全国のダイハツ店で取り扱う。

【画像】ダイハツが提案するちょっと先まで移動を楽しく快適にするe-SNEAKER

e-SNEAKERは日常移動に新たな価値を提供するべく「胸張れる 軽快 安心モビリティ」をコンセプトに開発したもの。自由に外出を楽しみたいアクティブシニアをはじめ、幅広いユーザーに、近所への買い物や家族や友人などと出かけるなど、歩行領域における“ちょっと先”までの移動を気軽に楽しむための電動モビリティ。道路交通法上は「歩行者」と同じ扱いになるため、免許は不要だ。

近年、地方部などでは交通機関の減便や廃止が進んでおり、また、高齢者の免許返納も増加している。そのなかで近距離近距離移動をサポートするモビリティの必要性が高まっており、そうした需要に応える。

■目線の高い乗車姿勢やスタイリッシュなデザインが特徴

e-SNEAKERは、洗練されたスタイリッシュなデザインを採用する。一般的な高齢者向け電動カートよりも高い、自転車と同等の目線となる乗車姿勢であることが特徴のひとつとなっている。これにより視界が広がり、安心感や爽快感を実現。また、同行者との目線も近づくことから、会話しながらの移動も楽しくコミュニケーションがとりやすいアップライトなポジションであることもポイント。

車体サイズは全長1130mm×全幅645mm×全高985mmで歩行領域モビリティとして周囲に圧迫感を与えないすっきり氏としたスタイルで、人混みなどでも周囲から埋没しない高さを実現することで、被視認性を高めるなど安全面にも配慮したデザインとなっている。

シートの高さは3段階（700mm／630mm／555mm）で調整可能、身長や好みに応じて設定できる。また、腰部をホールドし体をしっかりと支えられるアームサポート一体型一体型シートを採用している。

■簡単操作と脱着式軽量バッテリーで楽に扱える

運転する際には、まず電源を入れでキーを差し込みまわし本体を起動。次にブレーキレバーを握る。そのブレーキレバーをはなしアクセルグリップを回して前進する、という3ステップで出かけられる。

二輪車のようなハンドルとインターフェイス周辺に操作系を集中させており、シンプルな操作で運転が可能。

状態表示パネルにはバッテリー残量や設定最高速度が表示。インターフェイス内の速度切り替えスイッチで最高速度を1〜6km/hを6段階で調整可能だ。

駆動用バッテリーは脱着式のリチウムイオンバッテリーを採用。2.5kgと軽量なため持ち運びがしやすく、一般的な電動アシスト自転車と同様に、家の中に持ち込んで気軽に充電できる。

付属の専用充電器（AC100V）にバッテリーを接続して、家庭用コンセントにつなぐと、およそ2.5時間で満充電となる。満充電での連続走行可能距離は12kmを実現（JIS T9208:2016で定められた条件のもとでの値）。

■大径タイヤと安全性を高める機能が充実

e-SNEAKERは、四輪仕様としたほか、バッテリーを前方は位置することで安定した走行性を実現。タイヤはすべてエアータイヤを採用。これにサスペンション構造を組み合わさることで快適な乗り心地を実現している。タイヤサイズは8インチの大径仕様で最大7.5cmの段差を乗り越えられる（助走ありの場合）ほか、最大10cmの溝も通過可能だ。

安全面では、坂道や旋回時に自動的に減速する速度抑制機能を搭載。加えて傾斜センサーにより登坂や降坂、左右の傾斜を検知することで、急な坂道や斜面では警告メッセージと警報音で知らせる急斜面検知機能を採用。

後退時には、周囲に知らせる後退ブザーを発するとともに、インターフェイス内の状態表示パネルにメッセージを表示する。

手動で車両を動かせるようにシート後方下にブレーキ解除スイッチを設置する。スイッチを押しながら車両を押すことでちょっとした移動が可能だ。

■お出かけ気分を高めるディーラーオプション

ボディカラーは黒を基調としたうえで、ホワイトのフロント＆リヤカバーが標準装備される。このカバーは着せ替えが可能となっており、オフビートカーキメタリックやスカイブルーメタリック、トニコオレンジメタリックの3種類のカラー塗装がディーラーオプションとして設定。好みに合わせて選択できる。

また、収納性とデザイン性を兼ね備えた容量12Lのフロントバスケットや、杖や傘を収納できるメッシュ状の杖ホルダーなども設定する。

［e-SNEAKER製品概要］

・車両寸法

全長1130mm

全幅645mm

全高985mm

・モーター

種類：DC24V 250W×2個

・バッテリー

種類：リチウムイオン電池

・駆動方式

後輪駆動

・価格

41万8000円（消費税非課税）

・年間販売目標台数：500台

・生産工場：本社（池田）工場 第2地区

■大阪・関西万博で稼働中！

ダイハツは2025年日本国際博覧会、いわゆる大阪・関西万博ですでにこのe-SNEAKERを公開・運用している。同社は未来社会ショーケース事業のひとつである「スマートモビリティ万博・パーソナルモビリティ」に協賛し、車歩混合交通システムの実証の観点から、障害物検知機能／接触停止機能などの安全機能を搭載した大阪・関西万博仕様のe-SNEAKERを150台提供している。

7月31日までは、東西ゲートステーションに各60台（全120台）を用意し、抽選方式により会場内の移動に無料で使える、という取り組みを行い、2万人以上が実際に乗車して好評を得たという。8月1日からは会場内に設けられたイベントスペースでの乗車体験や移動体験会に切り替えて運用されていて、より多くの人に体験してもらえるようにしたことから、すでに1万5000人以上が体験しているという。体験者は高齢者ばかりでなく、若者や子供（身長140cm）まで世代を問わず人気で、こちらも好評を得ているそうだ。

また、バンダイナムコパビリオンとコラボレーションして、ガンダムやハロー（2種）のカラーリングを施した特別仕様を展示。さらに西ゲートからガンダム館までのクルーズ体験も実施するなど、多くの人から注目されることで、e-SNEAKERは注目度を高めている。

■アクティブに活躍しそう！ 安心保障プランも用意

そんなe-SNEAKERの一般販売開始は、先に触れた交通インフラの縮小や、運転免許を返納し、自らクルマを運転しなくなった人のちょっとした足代わりとして、徒歩での生活圏でのニーズを満たす、新たな選択肢となりそうだ。

ちなみに、全国のダイハツ販売会社の各店舗で展示車両を用意し、販売と整備なども行うことになっていて、万が一の事故や故障などのアクシデントに備える補償（保険）やサービスが充実した「e-SNEAKER安心プラン（保険）」や「e-SNEAKER延長保証プラン」を用意する。なお、ダイハツ車両を含む多ブランドを扱う自動車販売店については販売に向けて調整中とのことだ。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

https://www.daihatsu.co.jp/lineup/e-sneaker/

・最寄りのダイハツ販売会社

・ダイハツお客様コールセンター

TEL：0800-500-0182