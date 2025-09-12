北日本広告社は10月2日～5日、「第35回 北海道フェアin代々木」を、代々木公園野外ステージ前広場で開催する。時間は10時～19時まで（最終日は18時まで）。入場無料。雨天決行、荒天中止。
同イベントは、来場者数20万人超を誇る屋外最大級の北海道物産展で、今年は約80ブースが出展。北海道の旬の味覚「秋の風物詩」をテーマに、海鮮丼、ラーメン、スイーツなど多彩なグルメが集結する。
会場では、サッポロ生ビール黒ラベル購入者を対象に、毎日先着100名に抽選で割引券が当たるキャンペーンも実施する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
就活でやらかした話 第41回 【漫画】就活生が、履歴書の文面を生成AIで作成した結果……どこでバレた!?
「80歳以上で健康な人」が行っていた生活習慣、最多回答は?
老化に気づいた瞬間 第15回 【漫画】“リジェネ”の有効期限は40歳らしい…? “若さ”というバフが切れてしまった日
高校生の自転車通学事故数が11年連続ワースト1位となった都道府県は? - 2024年中高生の事故件数を調査
本当にあった転職のお話 第15回 【漫画】「転職してよかった…!」と心から思える瞬間
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。