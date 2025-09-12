北日本広告社は10月2日～5日、「第35回 北海道フェアin代々木」を、代々木公園野外ステージ前広場で開催する。時間は10時～19時まで（最終日は18時まで）。入場無料。雨天決行、荒天中止。

第35回 北海道フェアin代々木(イメージ)

同イベントは、来場者数20万人超を誇る屋外最大級の北海道物産展で、今年は約80ブースが出展。北海道の旬の味覚「秋の風物詩」をテーマに、海鮮丼、ラーメン、スイーツなど多彩なグルメが集結する。

会場では、サッポロ生ビール黒ラベル購入者を対象に、毎日先着100名に抽選で割引券が当たるキャンペーンも実施する。