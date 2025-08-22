アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.とマリオット・インターナショナルがこのほど、両社による提携クレジットカード「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」の刷新を発表。 新たな提携カードは8月21日から順次申込み受付を開始している。

日々の生活でポイントを貯めて上質な旅行を求める人のためのカード

2013年にSPGアメックスカードとして発行されて以来、旅行やホテル好きに強い人気を誇るこのカード。何が変わったのか紹介しよう。

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」が刷新

「発行以来非常に人気のカードで、日々の生活の中で使ってポイントを貯めて、それをラグジュアリーな国内外でのホテルステイで使っていただくという提供価値が非常に多くの会員の方々から支持を得ています。平均の利用金額も大きく伸びている。最近では特に若いミレニアル世代に持っていただいて上質なホテルステイを楽しんでいただいています」(アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.カード事業部門 コンシューマープロダクト＆パートナーシップ副社長 山本 尚氏)

アメックスとマリオットの提携カードは発行以来人気

日々の生活で効率的にポイントを貯めて上質な旅行を求めるユーザーのためのクレジットカード

今回刷新されたカードでは付帯サービスを拡充。それに伴って年会費も値上げとなり、「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」は年会費が4万9,500円から8万2,500円に、「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」は2万3,100円から3万4,100円になった。

マリオットが提供するロイヤルティプログラム「Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)」を通じて、日々のショッピングから対象ホテルでの利用まで、幅広い機会におけるカード利用でポイントを獲得できるようになったほか、マリオット・インターナショナルのホテルで無料宿泊特典を利用できる。また、所定の条件を満たすことで、Marriott Bonvoyゴールドエリート会員資格やプラチナエリート会員資格といった、より上位の会員資格を獲得し、客室アップグレードやレイトチェックアウトなど、さまざまな特典を楽しむことができる。

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」刷新のポイントは?

(1)無料宿泊特典がパワーアップ、よりラグジュアリーなホテルステイへ

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」は、カードの継続特典として提供している人気の無料宿泊特典を従来の50,000ポイントから75,000ポイントにパワーアップ(年間利用金額400万円以上が条件)。75,000ポイントといえば、たとえば「ウェスティンホテル東京」「ザ・リッツ・カールトン大阪」といったホテルへの宿泊が可能になるそうだ。無料宿泊特典を使う際もしポイントを持っていればそれを最大15,000ポイントまで追加できるため、合計90,000ポイントにしてより幅広いホテルで利用できるようになる。

(2)「プラチナエリート」ステータス獲得の条件変更

Marriott Bonvoyエリートステータスの「プラチナエリート」を得られる条件が変更となり、年間400万円以上だったのが年間500万円以上利用の場合となった。

(3)プレミアムレストラン利用でキャッシュバック

トラベルだけではなくプレミアムなダイニングの特典も拡充。およそ1000店舗のプレミアムレストランに予約できるサイト「ポケットコンシェルジュ」利用で、年間最大1万円まで20%キャッシュバックがある。

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」刷新のポイントは?

(1)Marriott Bonvoyポイントが貯めやすく

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」利用で得られるMarriott Bonvoyポイントは、Marriott Bonvoy参加ホテルでの利用で従来の100円＝4ポイントから100円＝5ポイントに、対象航空会社・海外の利用が100円＝2ポイントから100円＝3ポイントに上がった。日常の買い物では100円＝2ポイント。

(2)無料宿泊特典がパワーアップ

無料宿泊特典は従来の35,000ポイントから50,000ポイントに上がった(年間利用金額250万円以上が条件)。75,000ポイントといえば、たとえば「ウェスティンホテル横浜」などのホテルへの宿泊が可能になる。

(3)「ゴールドエリート」ステータス獲得の条件変更

Marriott Bonvoyエリートステータスの「ゴールドエリート」を得るために従来設けられていた年間利用金額100万円の条件を撤廃。カードを保有するだけで自動的にゴールドエリートを獲得できる。

主な特徴まとめ

両カードともに、拡充した特典を活用できる利用シーンとして、海外でのラグジュアリーステイ、国内の家族旅行、都内での週末ステイケーションを提案している。

カードデザインがよりスタイリッシュに

カードデザインも刷新。アメックスの日本におけるプラスチックカードとしては初めてカード番号が裏面にくるすっきりとしたデザインに。プレミアム・カードは、自社発行のカードとしては初めてアメックスロゴに黒色を採用している。

カードデザインも刷新

新規入会キャンペーンも

この新たな提携カードの登場を記念して、新規申込みの会員を対象とした入会キャンペーンを8月21日から開始した。「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」に新規入会した人には最大30,000ポイント、「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」に新規入会した人には最大45,000ポイントがプレゼントされる。

また、既存の提携カード会員の新特典は10月28日から、新年会費は10月28日以降の更新タイミングで順次適用開始となる。

リニューアルにあたって開催された発表会で、両社は以下のようにコメントしている。

マリオット・インターナショナル アジア太平洋地区グローバルセールス担当副社長 ラメッシュ・ダリヤナニ氏、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. カード事業部門 副社長 水村直美氏

「単に特典やサービスを更新するだけではなく、進化する会員のみなさまのプレミアムな期待に真に応えるというかたちで非常に素晴らしい経験を提供することに重点を置いています。新しいカードはプレミアムな経験、より優れた特典を提供するものです」(マリオット・インターナショナル アジア太平洋地区グローバルセールス担当副社長 ラメッシュ・ダリヤナニ氏)

「新しくなったカードは、日常の買い物から特別な旅まであらゆるシーンでプレミアムな体験をお届けできるようにと設計・デザインしました。カード会員のみなさまにはマリオットによるラグジュアリーな体験、アメリカン・エキスプレスのグローバルなネットワークを融合した、私たちのパートナーシップだからこそできるサービス、提供できる価値を実感していただきたい」(アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. カード事業部門 副社長 水村直美氏)