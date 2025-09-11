「僕は姿勢にもうるさい」「極めてくると…」　岡田准一が“永遠にやめられないクセ”とは?

マクドナルドのサイドメニュー「プリプリエビプリオ」の新TVCM(16日から放送開始)に、俳優・岡田准一が再び“プリプリ＝エビプリ王”として登場。今回はプリンセスとの“永遠のプリ”を誓うラブストーリー仕立てになっている。撮影現場のインタビューでは、岡田が「永遠にやめられないクセ」や「もし魔法が使えたらやりたいこと」などについて語った。

岡田准一

「腹で運転する」姿勢マニアの“クセ”とは

CMでは、“エビ甲冑”に身を包み、プリンセスとダンスを踊るなど王としての風格を漂わせた岡田。だが、インタビューでは意外な“永遠にやめられないクセ”についてこう明かす。

「よく『鼻を触る』って言われるんですけど……最近できた習慣は、車を運転するときに姿勢がいい(笑)。僕は武術とか格闘技に詳しいってちょっと知っていただけていると思いますが、姿勢にもうるさくて、若い頃はシートにもたれて運転していたけど、いまは背筋を伸ばしています。疲れない姿勢を極めてくると、運転はこう(背筋をピンと)なります」

「いろいろ研究していった結果、姿勢がすごいよくなった。そういう習慣になりました。いちばん力が入る姿勢で……“腹で運転”する(笑)」

普段から武術や格闘技に精通している岡田ならではの“姿勢へのこだわり”。本人いわく、周囲には「『この人、免許取り立てかな?』って思われるかもしれません(笑)」と冗談まじりに語るが、背筋の通った美しいフォームで運転する姿は、ファンならずとも気になるところだ。

岡田が語る“魔法で叶えたいこと”

今回のCMでは、“ハート型エビプリオ”が魔法のように出現する演出も。インタビューでは「もし魔法が使えたら何をしたいか?」という問いに、岡田らしいユニークな回答が飛び出した。

「いま“腸活”で、腸をちゃんと知りたいとか菌を知りたいという生活をしているんです。菌を育てて、いまの自分に必要なものがわかる魔法がほしいです。タンパク質がこのぐらい欲しいとか、サプリとかもこれが足りないとか、菌も……『いま多いのはどの菌だい? おい!』って。『おい! オレの菌!』って、似たようなことを言う方がいますけど(笑)。『おい! オレの菌、どこにいるんだい?』、『何の種類が元気なんだい? おい!』って言ったら、多分すごくいいと思う。この菌が多くて、どの菌が必要かわかるとコントロールできるから、菌としゃべれる魔法がいいですね(笑)」

「プリプリエビプリオ」が料理にも!? “塩胡椒とガーリック”への愛も炸裂

“クセになる味”としてCMでも語られるプリプリエビプリオ。その「塩胡椒とガーリック」の味わいは、岡田の私生活にも影響を与えているという。

「10年くらい先のことを考えて“料理ができる人”になりたいっていう目標があるんです。50代は料理にこだわれる人になりたい。最近カレー作りにハマって、無水カレーに挑戦しています。無水カレーでいちばんおいしいって言われるカレーを自分で作りたいと思って、スパイスにこだわれたらいいな、と。トマトを最初に入れてその水分だけで作っていくんですけど、具材は魚を入れてみたりお肉で作って、えのきは外せないなとか、いま研究中です。で、スパイスをどうしていくか、密かにこだわる人になりたいと思ってターメリックを勉強中です。まだよくわかってないですけど。塩胡椒とガーリックを入れているから『プリプリエビプリオ』をちょっと参考にして……一緒に食べるっていう手もあるんですよね。アレンジで上に乗っけて食べる……やってみよう!」

まさかの「エビプリオ・オン・無水カレー」構想まで飛び出すなど、岡田の“味覚研究”への情熱は止まらない。