阪急阪神ホールディングスは9月8日、阪神タイガースが「JERA セントラル・リーグ 2025」で優勝したことを記念し、各種の優勝記念企画、記念セールを実施することを発表した。

ラッピングトレイン&バスを運行

阪神電気鉄道と阪神バスは、特別ラッピングトレイン及びバスの運行を開始する。

ラッピングトレインは2編成(8000系・1000系 各1編成)となる。運行期間は、8000系が9月14日～12月下旬頃まで、1000系が9月17日～12月下旬頃までを予定している。

運行区間については、両編成共通で本線・神戸高速線・山陽電鉄線(西代～山陽姫路)となり、1000系はそれに加えて阪神なんば線・近鉄線(大阪難波～近鉄奈良)でも運行する。なお、運行期間や運行区間、列車運行スケジュール等は予告なく変更となる場合がある。

また、ラッピングトレインの車内には、藤川監督と選手11名が登場する特別仕様のポスターを掲出する。特別ポスターの掲出期間は、予告なく変更となる場合がある。

ラッピングトレイン車内ポスター

ラッピングバスの編成数は2両(路線バス・空港リムジンバス 各1両)となる。運行期間は、一般路線バスが9月19日～12月下旬頃まで、空港リムジンバスが9月20日～12月下旬頃までを予定している。

運行区間は一般路線バスが尼崎市・西宮市・宝塚市・伊丹市、空港リムジンバスは伊丹空港～大阪・西宮、関西空港～大阪・尼崎・西宮を運行する。運行区間は日によって変動する。

路線バス

空港リムジンバス

駅・施設等への特別装飾の実施

同グループではこのほかにも、駅・施設等への特別装飾や記念セールなど、様々な企画を展開する。

JERA セントラル・リーグ 2025優勝記念企画

なお、上記内容は現在決定している主なものであり、これ以外にも実施されるものがある。また、内容や実施期間は急遽変更する場合がある。