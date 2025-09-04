NTT都市開発は9月1日、「原宿クエスト建替え計画」(東京都渋谷区)について、8月29日に竣工し、9月11日に一部店舗が開業することを発表した。

原宿クエスト

「原宿クエスト」が再始動

本計画地は、かつてNTTグループの前身である日本電信電話公社の総裁公邸が所在していた場所となる。その場所に1988年「QUEST FOR NEW STANDARD」というコンセプトで誕生した旧「原宿クエスト」は、ベーシックで流行に左右されない価値を追求する場として、NTT都市開発が初めて手がけた多目的ホール併設の複合商業施設だった。

このたび、原宿クエストはその名と、これまで培ってきた歴史と精神を受け継ぎながら、新たに「Re: HARAJUKU CULTURE」をコンセプトとして、個性あふれる世界の原宿カルチャーを追求する新たな複合商業施設として再始動する。

建築デザイン

本施設は、OMAの重松象平氏によるデザインで「デュアリティ(二面性)」を建築コンセプトに、原宿・表参道に併存する異なる街の個性をつなぐ空間として計画された。地上6階・地下2階の高層棟と地上1階の低層棟で構成され、両棟の間に街の回遊性を高めるパサージュ(敷地内通路)を設けることで、都市に奥行きと新たなリズムをもたらしている。

表参道側には、垂直性と透明性を意識したアイコニックな外観を採用し、ガラス面に街路樹を映し出すことで、特徴的な個性を通りに可視化。表参道から続くパサージュの先には、小さな店舗や広場、アートスケープを配置し、住居地域に配慮したヒューマンスケールのファサードを採用することにより、街並みに自然に溶け込むやわらかな印象を形成している。また、パサージュ沿いや地下階には、地層をイメージした版築壁を設けており、透明感のあるガラス面と対比的な印象を与えている。壁面には、明治神宮の地層や植生を反映した素材を用いており、地域の自然環境と調和した緑豊かな空間を生み出している。

「ウィズ原宿」とともに原宿エリアの魅力を拡張

2020年にJR原宿駅前に開業した「ウィズ原宿」は、駅前から竹下通りへとつながる人の流れを生み出し、原宿エリアの回遊性と魅力を高める拠点として機能してきた。原宿クエストはウィズ原宿と連携し、街を歩く人々に思いがけない発見や心地よい刺激を届けることで、エリア全体の価値向上に貢献していく。

カルチャーが交差する、刺激的な場へ

本施設は、個性あふれる世界の原宿カルチャーを追求する多様な店舗が集い、ここにしかないモノ・コト・人との出会いを創出する場として再始動する。

工事期間中には、同施設が形づくられていく過程を、フォトグラファーの土屋航氏がドキュメンタリーフォトとして記録した。社会と街、そして建物がつながっていく様子を捉えた写真には、完成へと向かう流れの中にある「動き」や「期待感」が映し出されている。今後も、原宿独特のカルチャーやライフスタイルを体現する次世代アーティストとともに、多様な取り組みを予定している。

ドキュメンタリーフォト

「NIKE HARAJUKU」が先行開業

本施設には、個性豊かな店舗が集い、原宿らしいカルチャーとライフスタイルが交差する空間を構成する。9月11日には、1階から3階にかけて「NIKE HARAJUKU」が先行開業する。

11月以降には、南青山の人気フレンチ「L'AS」の新業態である「Près de L'AS」や、台湾を代表するレストラン「富錦樹台菜香檳」が出店する。そのほか、英国のラグジュアリーブランド「SUNSPEL」がアジア初の直営店「SUNSPEL OMOTESANDO」を1階に開業するほか、食と音楽を融合させたプラットフォームレストラン「The Tunnel」などが順次開業予定となっている。