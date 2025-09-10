バンダイは、『仮面ライダーギーツ』より「PREMIUM DX メモリアルジリオンドライバー&ハイスペックベルト帯セット」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月10日16時より予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「PREMIUM DX メモリアルジリオンドライバー&ハイスペックベルト帯セット」(19,800円)

「PREMIUM DX メモリアルジリオンドライバー&ハイスペックベルト帯セット」は、『仮面ライダーギーツ』にて、ラスボス・仮面ライダーリガドΩなどの変身に使用する変身ベルト・ジリオンドライバーを、DX版から音声・外観をアップデートしたメモリアル版として商品化したアイテム。

本商品には、ジリオンドライバー専用の「ハイスペックベルト帯」が付属。DX版から造形が一新されており、ベルト帯・ベルト留めの大部分をゴールドカラーで塗装した。背面には調整アジャスターが付属し、胴回りサイズを約75cm～約100cmの間で調節することが可能。またハイスペックベルト帯以外の部分についても、DX版で成形色仕様だったゴールド部分の多くを金色塗装に変更し、高級感あふれる外観を実現した。

ジット（演：佐藤流司）、スエル(声：松岡禎丞)のキャラクターボイスはDX版以上に豊富に収録。DX版で収録されていたものも含め、全ボイスを新録したという。さらにスピンオフ作品『ギーツエクストラ 仮面ライダーゲイザー』に登場するネメル(演：陳内将)のキャラクターボイスも玩具初収録し、追加公開音とキャストボイスは合計60種以上に上る。

底面には、2つのボタンを増設。ボタン操作によりモード選択機能を追加したことで、劇中に準拠したシークエンスで変身遊びを行うことができるように。

さらに、別売りのレジェンドレイズバックルとの連動もアップデート。リガドΩモードで一部の該当するレジェンドレイズバックルを装填すると、DX版とは異なる最終回/映画フォームの音声が発動。またリガドモード、ゲイザーゼロモードではDX版と同様に各レジェンドライダーの最強/パワーアップフォームの音声が楽しめる。

(C)石森プロ・東映

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映