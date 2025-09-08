あきんどスシローは、グローバルインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神(げんしん)』とのコラボを9月10日より全国のスシローにて実施する。

この度、「スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したい」という想いから、HoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神(げんしん)』との第二弾のコラボが実現した。

コラボ第二弾では、“観月の宴”をテーマに実施。コラボ限定ピックやカードなどが付くすしをはじめとした商品が登場するほか、抽選でコラボ限定グッズが当たるSNSキャンペーンも実施する。

観月の宴 原神コラボ限定ピック付き サーモン中巻

コラボ限定ピック(前半5種)イメージ

観月の宴 原神コラボ限定ピック付き えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り

コラボ限定ピック(後半5種)イメージ

コラボ限定ピック付きのすしは、彩りよく巻き上げて、ピリ辛ユッケだれとまろやかなマヨを合わせたソースが相性抜群の「サーモン中巻」や、定番の人気ネタのえびとうなぎにアボカドとチーズマヨをのせて、提供前に炙った「えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り」が登場。

また、前回好評だった、原神の岩元素キャラクター“ゴロー”のビジュアルカラーをイメージした「醤油ラーメン」がゴローのコラボ限定ピック付きで今回復刻する。

観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 苺ミルクムースケーキ

観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 ソーダミルクパフェ

観月の宴 原神コラボ限定ステッカー付き 復刻 醤油ラーメン

コラボ限定ステッカーイメージ

コラボ限定ステッカー付きのデザートでは、原神の風元素キャラクター“夢見月瑞希”をイメージして、フランボワーズを使用した苺ムースに、ケーキトップにミントカラーの波紋を入れた「苺ミルクムースケーキ」が新しく登場。

そして前回販売して好評だった、原神の水元素キャラクター“珊瑚宮心海”のカラーをイメージした「ソーダミルクパフェ」も復刻する。

観月の宴 原神コラボ限定メタリックカード付き 天然本鮪6貫盛り

コラボ限定メタリックカード全5種(4種＋シークレット1種)イメージ

コラボ限定メタリックカード全5種(4種＋シークレット1種)イメージ

その他、コラボ限定メタリックカード付きの「天然本鮪6貫盛り」や、ミニフィギュアやクリアボトル付きのソフトドリンク、エコバッグやアクリルスタンド付きの持ち帰り商品も用意。ソフトドリンクと持ち帰り商品は前・後半でグッズが異なるとのこと。

さらに、すしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらえるよう、『原神』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を展開する。スペシャルコラボ店舗は、札幌山の手店(北海道)、秋葉原中央通り店(東京都)、栄店(愛知県)、福岡神松寺店(福岡県)、池袋駅東口店(東京都)、ミューザ川崎店(神奈川県)、難波アムザ店(大阪府)、道頓堀店(大阪府)の合計8店舗。

(C)COGNOSPHERE