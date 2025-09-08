興収が前作越えの劇場版『TOKYO MER』、本編冒頭シーンを期間限定で公開

俳優の鈴木亮平が主演を務める、劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』(公開中)の興行収入が、前作『TOKYO MER~走る緊急救命室~』を上回ることが明らかになった。これを記念して『南海MER誕生! 映画本編冒頭シーン』の映像を期間限定公開している。

2021年に、TBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両(ERカー)で事故や災害の現場にいち早く駆け付け、「1人も死者を出さない」という使命のもと、自らの危険を顧みず患者のために戦う医療チーム・TOKYO MERの活躍を描いた作品。2023年4月に公開された劇場版一作目では、横浜のシンボル・ランドマークタワーを舞台として、爆発事故により193名が閉じ込められるという大災害に立ち向かう姿が描かれた。

劇場版二作目となる本作の舞台は大海原。鹿児島と沖縄にまたがる海を巡る『南海MER』が誕生し、彼らはオペ室を搭載した特殊車両=NK1を乗せたフェリーで海を渡り、医療が行き届かない離島医療に従事していた。そんなある日、とある火山島で大規模な噴火が発生。迫りくる溶岩と噴石に、全島民79名が命の危機に曝される。噴煙によってヘリでの脱出は不可能、島民のなかには子供や高齢者も多く、移動さえ容易ではない。この状況で、鈴木亮平演ずる医師の喜多見幸太は、新しいMERメンバーたちは、全員の命を救えるのか?

8月1日に公開初日を迎えた本作だが、公開38日間で、観客動員数3,459,600人、興行収入は4,658,018,200円を突破していることが明らかになった。興行収入は劇場版第一作目である『TOKYO MER~走る緊急救命室~』の45.3億円を上回る数字となっている。

また、これを記念して、『南海MER誕生! 映画本編冒頭シーン』の映像を東宝公式YouTubeチャンネルで9月30日まで期間限定で公開する運びとなった。こちらは、劇場版の冒頭で流れる約1分間の映像で、これまでのMERの振り返りと南海MERの誕生、さらには大海原を跨ぎ離島をめぐる南海MERにはなくてはならない、NK0(フェリー)とNK1(ERカー)を紹介する内容となっている。なお、この映像のナレーションは、『鬼滅の刃』の鬼舞辻無惨役や、『忍たま乱太郎』の土井半助役、『NARUTO- ナルト―』のうみのイルカ役、『仮面ライダー電王』のモモタロス役など多くの作品に出演している声優の関俊彦が担当している。

(C)2025劇場版『TOKYO MER』製作委員会