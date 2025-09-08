劇場版『TOKYO MER』第三弾の公開が決定、超特報映像が劇場で特別上映中

ドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』の劇場版第三弾の公開が決定した。俳優の鈴木亮平、賀来賢人がキャスティングされていることが明らかになっており、全国の劇場で、公開中の『南海ミッション』の後付け映像として、超特報を上映している。

2021年に、TBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両(ERカー)で事故や災害の現場にいち早く駆け付け、「1人も死者を出さない」という使命のもと、自らの危険を顧みず患者のために戦う医療チーム・TOKYO MERの活躍を描いた作品。2023年4月に公開された劇場版一作目では、横浜のシンボル・ランドマークタワーを舞台として、爆発事故により193名が閉じ込められるという大災害に立ち向かう姿が描かれた。そして劇場版第二弾となる『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』が8月1日に公開されると、全国でMER旋風を巻き起こり、「MERの活躍がもっと見たい!」「シリーズ化に期待!」など続編を望む声で溢れていた。

その期待に応える形で、この度、劇場版第三弾の公開が決定した。主人公でTOKYO MERのチーフドクター・喜多見幸太を演じる鈴木亮平、厚労省のMER計画推進部統括官・音羽尚を演じる賀来賢人の出演が明らかになっている。続編製作について、鈴木は以下のコメントを寄せている。

■鈴木亮平

皆様のおかげで、この度、劇場版『TOKYO MER』の続編製作が発表となりました。

MER チームは再び巨大な危機に立ち向かいます。今そこにある大きなテーマに、スタッフ、キャスト一丸となって、覚悟を持って挑みます。

改めて身の引き締まる思いでいると同時に、「死者0」という理想を胸に挑む彼らの変わらぬ姿を、皆様に再びお届けできることを誇らしく感じています。

ぜひ劇場で、一足先に確かめてください。

また、全国の劇場で、公開中の『南海ミッション』の後付け映像として、超特報を上映している。続編の舞台はどこなのか、喜多見たちが次に立ち向かうミッションとは何なのか、是非、劇場の大スクリーンと迫力の音響でチェックいただきたい。劇場版第三弾に関する続報は、今後、随時発表していくとのことだ。

(C)2026劇場版『TOKYO MER』製作委員会