劇場版『TOKYO MER』、特別クリアカードを入場者30万名にプレゼント

俳優の鈴木亮平が主演を務める、劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』(公開中)の入場者特典として、特別クリアカード(2種ランダム配布)を用意。全国30万名にプレゼントすることが決定した。

2021年に、TBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両(ERカー)で事故や災害の現場にいち早く駆け付け、「1人も死者を出さない」という使命のもと、自らの危険を顧みず患者のために戦う医療チーム・TOKYO MERの活躍を描いた作品。2023年4月に公開された劇場版一作目では、横浜のシンボル・ランドマークタワーを舞台として、爆発事故により193名が閉じ込められるという大災害に立ち向かう姿が描かれた。

劇場版二作目となる本作の舞台は大海原。鹿児島と沖縄にまたがる海を巡る『南海MER』が誕生し、彼らはオペ室を搭載した特殊車両=NK1を乗せたフェリーで海を渡り、医療が行き届かない離島医療に従事していた。そんなある日、とある火山島で大規模な噴火が発生。迫りくる溶岩と噴石に、全島民79名が命の危機に曝される。噴煙によってヘリでの脱出は不可能、島民のなかには子供や高齢者も多く、移動さえ容易ではない。この状況で、鈴木亮平演ずる医師の喜多見幸太は、新しいMERメンバーたちは、全員の命を救えるのか?

8月1日に公開初日を迎えた本作だが、全国435館(IMAXを含む)で上映され、公開17日間で観客動員は2,441,925人、興行収入は3,293,222,200円を記録していることが明らかとなった(興行通信社調べ)。なお、3日間の興行収入は、2025年公開の実写映画で1位となっている。

この度、映画の大ヒットと来場者への感謝を込めて入場者プレゼントの配布が決定した。2023年公開の前作では、MERのエンブレムに名セリフをあしらったステッカーの配布が人気を博したが、『南海ミッション』ではメインビジュアルである喜多見(鈴木亮平)をはじめとする南海MERのメンバーの肖像を使用した"待っているだけじゃもらえない"特別クリアカードを2種ランダムで配布する。こちらはスマホサイズのカードで、横型の【救え。海を越えて。 Ver.】と縦型の【新たな仲間、新たな絆。Ver.】を用意。8月23日より全国合計30万名限定で配布がスタートする。すでに映画をご覧になった方も、未だの方も、ここでしか手に入らない特別クリアカードをこの機会に手に入れていただきたい。

(C)2025劇場版『TOKYO MER』製作委員会