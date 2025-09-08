フジテレビは8日、東京・台場の同局本社で「コンテンツラインナップ発表会 2025秋」を開催。一連の問題を受けた今年7月の組織改革後の最初の10月改編となる今回は「for the NEXT」をテーマにコンテンツ制作を展開していく方針を示した。

「改編説明会」を「コンテンツラインナップ発表会」に刷新

同局はこれまで、半年に1回「改編説明会」を行っていたが、新たな組織体制で地上波、配信、映画などのコンテンツをボーダレスに展開し、「コンテンツカンパニーへシフトしていく」(藤井修コンテンツ投資戦略局長)という狙いで「コンテンツラインナップ発表会」にリニューアル。今後の番組・コンテンツを紹介した。

新レギュラー番組は、藤本美貴・庄司智春夫妻がMCを務める不定期放送の『ミキティダイニング』が、10月4日から毎週土曜(11:00～11:50)にレギュラー化。現在単発バラエティ枠となっている月曜(23:00～23:30)に、サッカー情報番組『けるとめる』が10月6日にスタートする。

10月12日には、アイドルグループ・Aぇ!groupの冠バラエティ番組『Aぇ!groupのQ＆Aぇ!』(毎週日曜25:25～)がスタート。日曜(4:45～5:40)には『ゴルフ トリプルマッチ～世代と性別を超えたガチンコバトル!～』がスタート。カンテレ制作の情報番組『旬感LIVE とれたてっ!』を、9月29日から毎週月～金曜(14:48～15:42)に放送する。

『新しいカギ』ダンススタジアム第3弾、今冬放送

「若者の未来」をテーマにした番組では、今年冬に『新しいカギ』のダンススタジアム企画第3弾を放送。『めざましテレビ』では秋ごろから『新しいカギ』とのコラボ企画を予定している。また、能登半島の高校球児の最後の夏に密着したドキュメンタリー番組『日本航空石川野球部』を11月22日(15:00～16:00)に放送する。

「多様性の未来」をテーマにした番組では、11月20日(22:00～21:54)には、外国人が日本のどこかにいる恩人を捜し出す特番『アリガト!JAPAN』を放送。『トークィーンズ』(毎週木曜23:00～)では、3月に国際女性デーに合わせたゲストを迎えた特別版を放送する。

「誰かの未来のために」をテーマにした番組では、ドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、30周年特別企画を10～12月に放送。今年3月に放送された『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』に続く実録ドラマ第2弾を、来年3月に新たなテーマで予定している。

「未来に向けたコンテンツIP・配信展開」としては、10月1日にスタートする三谷幸喜脚本ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00～)を、Netflixを通じて世界配信。アニメは、10月から11枠13作品を展開。FOD・TVerと地上波を連動を強化する。