アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣がソロデビューすることが明らかになった。9月下旬にユニバーサルミュージックよりデビューする。6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)で発表され、会場は驚きの声に包まれた。

FRUITS ZIPPERの櫻井優衣

櫻井はFRUITS ZIPPERのミントグリーン担当として2022年より活動。2024年2月には自身初の写真集を出版したほか、バラエティー番組やドラマに出演。活動の幅を広げてきた。

ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」をTGCに舞台で初歌唱。相手を好きになって、その人も自分を好きになってくれたことで、自分自身のことも好きになれるというポジティブなラブソングに仕上がっている。櫻井はミントグリーンではなく、ふわふわの純白ドレスを着用してデビュー曲をお披露目した。

MCのEXITからソロデビューについて問われると、櫻井は「ありがとうございます。（ソロデビュー発表時）メンバーが一緒にいてくれたので、とても緊張していたけど心強かったです」と感謝。鎮西寿々歌から「いままでのFRUITS ZIPPERと違った大人っぽくてかわいい部分を知ってもらえるんじゃないか。デビューおめでとう」と声をかけられ、「ありがとう〜」と笑顔に。ソロデビュー発表の瞬間、ステージ裏にいたメンバーは「バク上がりだった」とEXITの兼近大樹とりんたろー。から明かされ、メンバー全員で喜んでいる様子だった。

櫻井のデビュー曲は9月下旬にデジタル配信される。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕