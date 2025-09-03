Netflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』(9月9日に全6話一挙配信)の“お色気記者発表会”が2日、都内で行われ、劇団ひとり、野田クリスタル(マヂカルラブリー)、八木奈々、紗倉まなが登壇した。

劇団ひとり

テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が手掛けた本作の舞台は、お色気ムンムンの美女たちからの誘惑が次々と襲いかかるアドリブドラマの世界。挑戦者たちに課されたミッションは「“最高のキス”で物語を終わらせろ」。途中で“安いキス”をしてしまったら即退場となる。挑戦者は、劇団ひとり、森田哲矢(さらば青春の光)、渡辺隆(錦鯉)、野田クリスタル(マヂカルラブリー)、嶋佐和也(ニューヨーク)、ぐんぴぃ(春とヒコーキ)。欲望と自制心の狭間で最高のキスをして主人公になるのは誰か。

ひとりは、前日に本作を一気見したと言い、「めちゃくちゃよかったです。ジャンルがわからないですね。バラエティはバラエティなんですけど、ドラマだし、リアリティショーの側面もあったりして、笑いありの涙あり。こんな贅沢なことはない」と魅力をアピールした。

過激な描写もある本作。ひとりは既婚者に向けて、「部屋でちゃんと鍵をかけて。うっかり子供が入ってきちゃうとまずいので。イヤホンで見ましょう。見るシチュエーションも気を付けてください」と呼びかけ、「僕もびっくりしました。再生した瞬間、左上に『暴力や性描写あり』って。初めてそういう作品に出たので。改めてすごいのに出たなと」と笑っていた。