三井住友銀行は9月3日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで10月31日に開催される「ハロウィーン・ホラー・ナイト ～オールナイト～」に関する2つのキャンペーンを開始した。

Olive申込＆条件達成で抽選に参加

1つ目のキャンペーンはOlive新規申込者を対象としたもので、実施期間は2025年9月3日～9月30日までとなる。

キャンペーンページからエントリーのうえ、Oliveアカウントを新規開設または既存の三井住友銀行の口座から切り替え、2025年9月30日23時59分時点で口座残高が50,000円以上ある人の中から、抽選で150組300名にハロウィーン・ホラー・ナイトのパスをプレゼントする。既存口座からの切り替えも対象となる。

Oliveの預金を増やして抽選に参加

2つ目のキャンペーンは、すでにOliveアカウントを保有している人に向け実施される。期間は2025年9月8日から9月30日まで。

キャンペーンページからエントリーのうえ、判定期間中に円預金残高を5万円以上増加させる、または、外貨預金残高を100米ドル相当額以上増加させた人の中から抽選で100組200名に、ハロウィーン・ホラー・ナイトのパスをプレゼントする。預金残高を増やすほど当選確率がアップし、最大で10倍のチャンスとなる。2025年9月2日時点でOliveアカウントを保有する満18歳以上の顧客が対象。

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-3335