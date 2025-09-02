SBI証券は、SMBCグループの金融商品仲介口座における投資信託の預かり残高（※）が2025年8月13日（水）に2兆円を突破したと発表した。

※投資信託残高は、MRF・外貨建MMF・ETF・REIT・外国籍投資信託を除いた投資信託の合計金額

わずか1年2カ月で預かり残高が倍増

SBI証券は2021年6月に三井住友カード株式会社（代表取締役 社長執行役員 CEO：大西幸彦）との金融商品仲介サービスを開始し、クレジットカード決済でVポイントを貯めながら投資信託を積み立てられる「三井住友カード つみたて投資（クレカ積立）」を提供してきた。さらに「SBI証券 Vポイントサービス」や「Vポイント投資」、コンビニ・飲食店などで三井住友カードを利用すると最大+2％のポイント還元が得られる「Vポイントアッププログラム」など、複数のサービスを展開し、多くの顧客に利用されている。

2023年3月からは株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留朗裕）との仲介サービスも開始。SMBCグループが提供する個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」内で証券関連サービスをシームレスに提供し、利便性を高めてきた。

こうした取組みが支持を集め、2024年6月には仲介口座での投資信託残高が1兆円を突破。その後わずか1年2カ月で2兆円を達成するなど、SMBCグループとの連携による成長は加速している、とのこと。