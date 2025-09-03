KDDIは9月1日、「au PAY(コード支払い)」の利用で最大30%のau PAY残高を還元するキャンペーンや、最大40%割引クーポンの提供を開始した。

au PAY

北海道北広島市で最大30%還元

北海道北広島市では9月1日～30日まで「きたひろキャッシュレス決済キャンペーン!最大30%戻ってくる!」を実施する。北広島市町内の対象店舗でau PAY(コード支払い)を利用すると、決済額の最大30%のau PAY 残高が還元される(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり500円相当、期間あたり2,000円相当となる。

栃木県那須塩原市で最大30%還元

栃木県那須塩原市では9月1日～10月31日まで「トクトクなすしおばらパレードキャンペーン」を実施する。那須塩原市内の対象店舗でau PAY(コード支払い)を利用すると、決済額の最大30%のau PAY 残高が還元される(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり1,000円相当、期間あたり5,000相当となる。

練馬区大門通り商店街で最大40%割引クーポン提供

東京都練馬区の「大門通り商店街」では、9月1日～30日までの期間、対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用時に決済額の最大40%を割り引きするクーポンをプレゼントする。クーポン利用回数の上限は、期間あたり15回まで。割引上限は1回につき2,000円、期間あたり30,000円となる。

長野県須坂市で最大15%還元

長野県須坂市では9月1日～30日まで、「須坂市のお店を応援!キャシュレスポイント還元キャンペーン」を実施する。須坂市町内の対象店舗でau PAY(コード支払い)を利用すると、決済額の最大15%のau PAY 残高が還元される(一部店舗を除く)。還元額の上限は、1回あたり1,000円相当、期間あたり3,000相当となる。