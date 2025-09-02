6日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00～)の出演アーティストが発表された。

日テレ系音楽番組に出演するのは7年ぶりとなるラブソングの女王・西野カナが登場。MCの有働由美子、松下洸平とのトークで、デビューから17年間のトップアーティストとしての軌跡を振りかえる。当時18歳だった西野が音楽番組初出演した当時の映像も公開される。

スタジオには昨年、約6年ぶりに行ったライブで着用した衣装4着を持ち込み、衣装のポイントを語る。さらに、ヒット曲「Darling」と「トリセツ」の2曲メドレーと最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」を披露する。

10月から全国4都市で・11公演のソロツアーの開催を発表した堂本光一は、最新曲「The beginning of the world」を披露。

SixTONESは、2年連続パーソナリティーを務める日テレ系『第45回全国高等学校クイズ選手権』の応援ソングとしてRADWIMPS・野田洋次郎が書き下ろした最新曲「Stargaze」を披露。

SKY-HIは、BE:FIRSTなどを輩出したBMSGとして3組目となる ボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲として書き下ろした新曲「At The Last」を披露。

今月から全国8周年ツアーがスタートする指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVEは、最新曲をテレビ初披露する。