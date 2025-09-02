侍ジャパンU18代表 最新情報
「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。大会に先立ち、壮行試合として「高校日本代表 対 沖縄県高校選抜」が9月2日に催される。この記事では、詳細や出場選手についてまとめている。
試合日程
2025年9月2日（火） 18:00
開催球場
沖縄セルラースタジアム那覇
放送予定
■インターネットライブ配信
・琉球朝日放送「QAB公式ウェブサイト」
・バーチャル高校野球
9月2日（火）17:55〜
出場チーム
高校日本代表
沖縄県高校選抜
沖縄県高校選抜選手一覧
監督
30 比嘉公也（沖縄尚学）
コーチ
31 大藏宗元（宜野湾）
32 島袋洋奨（興南）
33 宮城岳幸（宜野座）
34 内野壮（エナジックスポーツ）
35 洲鎌弘樹（首里）
投手
11 久高颯（エナジックスポーツ・3年）
10 新垣元基（宜野座・3年）
1 福本琉依（エナジックスポーツ・3年）
18 新垣有絃（沖縄尚学・2年）
17 村吉球次（美来工科・3年）
16 比嘉澄久（興南・3年）
15 大城颯斗（宜野座・3年）
14 鈴木蔵人（沖縄水産・3年）
沖縄県高校選抜選手一覧
捕手
2 宜野座恵夢（沖縄尚学・3年）
12 山城幹大（エナジックスポーツ・3年）
内野手
5 金城拓篤（糸満・3年）
7 比嘉大登（沖縄尚学・3年）
25 安谷屋春空（沖縄尚学・3年）
6 真喜志拓斗（沖縄尚学・3年）
24 新垣瑞稀（沖縄尚学・3年）
3 イーマン琉海（エナジックスポーツ・3年）
23 山名陽彩（興南・3年）
外野手
8 砂川誠吾（エナジックスポーツ・3年）
4 東成（宜野座・3年）
21 譜久里樹（沖縄工・3年）
【了】