侍ジャパンU18代表　最新情報

　「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。大会に先立ち、壮行試合として「高校日本代表 対 沖縄県高校選抜」が9月2日に催される。この記事では、詳細や出場選手についてまとめている。

 

 

試合日程

2025年9月2日（火） 18:00 

 

開催球場

沖縄セルラースタジアム那覇

 

放送予定

■インターネットライブ配信

・琉球朝日放送「QAB公式ウェブサイト」

・バーチャル高校野球

9月2日（火）17:55〜

出場チーム

高校日本代表

沖縄県高校選抜

沖縄県高校選抜選手一覧

 

 

監督

30　比嘉公也（沖縄尚学）

コーチ

31　大藏宗元（宜野湾）

32　島袋洋奨（興南）

33　宮城岳幸（宜野座）

34　内野壮（エナジックスポーツ）

35　洲鎌弘樹（首里）

投手

11 久高颯（エナジックスポーツ・3年）

10 新垣元基（宜野座・3年）

1　福本琉依（エナジックスポーツ・3年）

18　新垣有絃（沖縄尚学・2年）

17 村吉球次（美来工科・3年）

16 比嘉澄久（興南・3年）

15 大城颯斗（宜野座・3年）

14 鈴木蔵人（沖縄水産・3年）

捕手

2 宜野座恵夢（沖縄尚学・3年）

12 山城幹大（エナジックスポーツ・3年）

 

 

内野手

5　金城拓篤（糸満・3年）

7　比嘉大登（沖縄尚学・3年）

25　安谷屋春空（沖縄尚学・3年）

6　真喜志拓斗（沖縄尚学・3年）

24　新垣瑞稀（沖縄尚学・3年）

3　イーマン琉海（エナジックスポーツ・3年）

23　山名陽彩（興南・3年）

外野手

8　砂川誠吾（エナジックスポーツ・3年）

4　東成（宜野座・3年）

21　譜久里樹（沖縄工・3年）

 

