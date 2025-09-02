侍ジャパンU18壮行試合 高校日本代表 対 沖縄県高校選抜 試合日程 放送…







侍ジャパンU18代表 最新情報 「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。大会に先立ち、壮行試合として「高校日本代表 対 沖縄県高校選抜」が9月2日に催される。この記事では、詳細や出場選手についてまとめている。 試合日程 2025年9月2日（火） 18:00 開催球場 沖縄セルラースタジアム那覇 放送予定 ■インターネットライブ配信 ・琉球朝日放送「QAB公式ウェブサイト」 ・バーチャル高校野球 9月2日（火）17:55〜 出場チーム 高校日本代表 沖縄県高校選抜 沖縄県高校選抜選手一覧 監督 30 比嘉公也（沖縄尚学） コーチ 31 大藏宗元（宜野湾） 32 島袋洋奨（興南） 33 宮城岳幸（宜野座） 34 内野壮（エナジックスポーツ） 35 洲鎌弘樹（首里） 投手 11 久高颯（エナジックスポーツ・3年） 10 新垣元基（宜野座・3年） 1 福本琉依（エナジックスポーツ・3年） 18 新垣有絃（沖縄尚学・2年） 17 村吉球次（美来工科・3年） 16 比嘉澄久（興南・3年） 15 大城颯斗（宜野座・3年） 14 鈴木蔵人（沖縄水産・3年） 沖縄県高校選抜選手一覧 捕手 2 宜野座恵夢（沖縄尚学・3年） 12 山城幹大（エナジックスポーツ・3年） 内野手 5 金城拓篤（糸満・3年） 7 比嘉大登（沖縄尚学・3年） 25 安谷屋春空（沖縄尚学・3年） 6 真喜志拓斗（沖縄尚学・3年） 24 新垣瑞稀（沖縄尚学・3年） 3 イーマン琉海（エナジックスポーツ・3年） 23 山名陽彩（興南・3年） 外野手 8 砂川誠吾（エナジックスポーツ・3年） 4 東成（宜野座・3年） 21 譜久里樹（沖縄工・3年） 【了】

