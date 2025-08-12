俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(8月29日公開)と、松本理恵監督、ボンズフィルム制作でTVアニメ化が決定している『運命の巻戻士』が同じタイムループを扱った作品として公式トリビュートビジュアルが公開となった。

『８番出口』と『運命の巻戻士』のコラボビジュアル

『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写化した作品。川村元気監督がメガホンをとる本作の主演は二宮和也で、現時点では、河内大和、小松菜奈が出演していることが明らかになっている。

一方、『運命の巻戻士』は、『月刊コロコロコミック』で掲載されている木村風太氏のペンによる連載コミック。STORY inc.によるプロデュースで、松本理恵監督、ボンズフィルム制作によるTVアニメ化が決定している。

この度、両作品が同じタイムループを扱っているということで、公式コラボビジュアルが制作された。映画『８番出口』のポスタービジュアルを『運命の巻戻士』主人公・クロノでトリビュートした『運命の巻戻士』の原作者・木村風太氏描き下ろし作品となっている。

  • 『８番出口』

  • 『運命の巻戻士』

(C)2025 映画「8 番出口」製作委員会 (C)木村風太/小学館/運命の巻戻士製作委員会

【編集部MEMO】
本作で脚本も手がける川村元気監督は、『電車男』『デトロイト・メタル・シティ』、『告白』、『悪人』、『君の名は。』などのプロデューサーとしても知られる。初監督作である『百花』では、第70回サン・セバスティアン国際映画祭にて、日本人初となる最優秀監督賞を受賞している。