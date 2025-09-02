BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、プラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」単独イベント「30 MINUTES LABEL FES.2025」を9月13日・14日に東京・秋葉原のベルサール秋葉原にて開催する。9月1日には追加詳細情報が発表された。

「30 MINUTES LABEL FES.2025」は、初公開、初展示を多数含む30MLにまつわるプラモデル展示や、国内に3店舗展開の30MLオフィシャルショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」の限定品を先行販売する。ゲストやプロデューサーによるトークショー、ファンとの交流、作例展示など、盛りだくさんの内容で1日中楽しむことができる。開催日時は9月13日が10:00～20:00 、9月14日が10:00～18:00、会場はベルサール秋葉原1F・B1Fイベントホール(東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル)、入場料無料。

展示コーナー

展示コーナー「30 MINUTES LABEL CHRONICLE」では、30MLの歴史を辿る圧巻の全170点のキットを一挙展示。初期アイテムから人気アイテムまで、膨大なラインアップを一気にチェックできる。まだ見ぬアイテムや、カスタマイズに役立つパーツとの新たな出会いが、きっと見つかるはずだ。

また、各ブランドの展示コーナーでは、ファンと歩んだ5年間を、各ブランドの年表や未公開画稿とともに振り返る。さらに、今後発売予定の新商品も多数展示。各ブースでは「30 MINUTES SISTERS」のシスターズがスペシャルボイスで案内する。

スペシャルステージ

両日ともスペシャルステージを実施する。DAY1は30MLにまつわるゲストを交えてのトークステージや、プロデューサー陣による開発秘話が聞ける「出張版!30 MINUTES CHANNEL」を開催。「30 MINUTES FANTASY」より新商品発売予定の『鎧真伝サムライトルーパー』の主人公である、凱／灼熱のガイ役を演じる声優・石橋陽彩さんと鎧デザイン原案を手がけたイラストレーター岡本英郎さんが出演する。

DAY2の「30 MINUTES FAN MEETING」ファン参加型の企画を多数用意。3ブランド合同開催の「MIX30MLコンテスト」でMIXマスター賞受賞の6作品の中から最優秀賞を発表するステージや、「30MM 1/144 eEXM-40 イグライト 01」の組み立てを30MMプロデューサー・中林朔也と競うチャレンジ企画、登壇者で一斉チャレンジをして、30秒に最も近い参加者を決める企画「30セカンズミッションズ ストップウォッチチャレンジ」などが開催される。詳細は後日イベント公式サイトで発表する。

30MLオフィシャルショップが特別出展

本イベントで先行販売する「30 MINUTES LABEL ZONE」限定品に加え、「30 MINUTES LABEL FES.2025」のキービジュアルを使用したグッズなど本イベント初出の商品を、特別出展する30MLオフィシャルショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」にて販売する。

「30 MINUTES LABEL FES.2025 ステッカー」(550円)

追加発表された販売商品は、30 MINUTES LABEL FES.2025 ステッカー(550円)、30ML SDキャラクター アクリルスタンドコレクション(770円)、30MS SDキャラクター アクリルスタンドコレクション2(770円)。イベント公式サイトでは、当日販売するイベント先行限定品を含めた全ラインナップを公開している。

また、物販コーナーでは10,000円以上購入すると、イベント限定のオリジナルショッパーがプレゼントされる。当イベントでしか手に入らない特典だ。

会場配布物(追加)

当イベントならではの特典配布物も追加発表した。「ぼっち•ざ•ろっく!」に登場する後藤ひとりの17種類の表情を楽しめるうちわとなっている。全17種がランダムに配布される。