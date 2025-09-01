プレミアリーグ第3節が31日に行われ、アストン・ヴィラとクリスタル・パレスが対戦した。

昨シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場クラブとFAカップ王者がリーグ戦での初白星をかけて激突する。CLでベスト8進出を果たし、後に王者となったパリ・サンジェルマン（PSG）を苦しめたアストン・ヴィラだが、ここまで無得点で1分1敗と苦戦が続く。一方、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはFAカップ王者として臨んだFAコミュニティシールドを制覇したものの、リーグ戦では2戦連続ドロー。3節にして初勝利を挙げるのはどちらのチームになるだろうか。鎌田は今シーズンのリーグ戦初先発を飾っている。

序盤から本拠地『ヴィラ・パーク』の声援を受けるアストン・ヴィラが主導権を握る中、20分に鎌田が見せ場を作る。最前列から下がって起点を作ったジャン・フィリップ・マテタのスルーパスを受けてボックス内へ侵入すると、深い切り返しで相手GKマルコ・ビゾットのファウルを誘発。鎌田が獲得したPKをマテタが冷静に沈めて、アウェイのクリスタル・パレスが先制に成功した。

リードを奪ったクリスタル・パレスは次第にボールを握れるようになり、右サイドのダニエル・ムニョスが絡んで何度かチャンスを作る。29分には鎌田の落としを受けたウィル・ヒューズが右へ展開し、ムニョスのクロスにイスマイラ・サールが飛び込んだが、ヘディングシュートは枠を外れた。一方のアストン・ヴィラは41分、ジョン・マッギンのロングパスを受けたオリー・ワトキンスに決定機が訪れたが、GKディーン・ヘンダーソンの好セーブに阻まれる。

後半の立ち上がりはアストン・ヴィラが攻勢を強め、54分にユーリ・ティーレマンスの強烈なミドルシュートが枠を捉える。5分後にはショートカウンターからモーガン・ロジャーズがフィニッシュに持ち込んだが、ディフレクトしたシュートはGKヘンダーソンにセーブされた。すると68分、タイリック・ミッチェルのクロスのこぼれ球を鎌田が競り合うと、これを拾ったマルク・グエイが美しいミドルシュートを沈め、クリスタル・パレスが追加点を奪った。

78分、敵陣右サイドでスローインを獲得したクリスタル・パレスは、ジェフェルソン・レルマのロングスローをマクサンス・ラクロワが頭で後方へ逸らし、最後はサールが押し込んでリードを3点に広げる。試合はこのまま0－3で終了し、クリスタル・パレスが初白星を手にした。次節は9月13日に行われ、アストン・ヴィラはアウェイでエヴァートン、クリスタル・パレスはホームでサンダーランドと対戦する。

【スコア】

アストン・ヴィラ 0－3 クリスタル・パレス

【得点者】

0－1 21分 ジャン・フィリップ・マテタ（PK／クリスタル・パレス）

0－2 68分 マルク・グエイ（クリスタル・パレス）

0－3 78分 イスマイラ・サール（クリスタル・パレス）

【動画】マテタのスルーパスに反応した鎌田大地がPK獲得！