ゴーゴーカレーグループは9月1日、同社初となる"キャッシュレス専用券売機"を「ゴーゴーカレー新橋駅前パーク」(東京都港区)に導入する。

ゴーゴーカレー

タッチ決済やQR決済に対応することで、衛生的かつスマートな支払いを実現。また、現金管理が不要になることで、スタッフは調理・サービスに集中でき、店舗運営の効率化につながるとしている。さらに、同店は多様なキャッシュレス決済に対応しているため、言語や通貨の違いを気にせずスムーズに利用できる。観光や出張で訪れる海外の来店客にも快適な食事体験を提供する。

取扱いブランドは以下の通りである。クレジットカード決済はVISA、Mastercard、JCB、Diners Club INTERNATIONAL、American Express、UnionPay(銀聯)に対応している。QRコード決済はPayPay、d払い、au PAY、メルペイ(mPay)、J-Coin Pay、UnionPay(銀聯)、WeChat Pay(微信支付)が利用可能。電子マネー決済はQUICPay、nanaco、WAON、iD、楽天Edy、交通系IC(Suica・PASMOなど)が使用できる。なお、現金は利用できない。

今後は同店をモデルケースとして、他店舗へのキャッシュレス導入も順次検討していくとしている。