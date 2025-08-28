NTTドコモ モバイル社会研究所は8月25日、「QRコード決済サービス」についての調査結果を発表した。調査は2025年1月、全国の15～79歳男女6,962名を対象にインターネットで行われた。

QRコード決済利用率と画面ロック利用率

日本全国のスマートフォンを利用する15～79歳を対象に、「QRコード決済(d払い、PayPay、au Payなどのスマホ決済)サービスを利用していますか」と尋ねた。その結果、QRコード決済の利用率はスマートフォン利用者の60%となり、いずれの年代でも利用率は過半数を上回っていた。また、「画面ロック(パスワード、指紋認証等)を利用していますか」と質問した結果、スマートフォン利用者の71%が画面ロックを利用していると回答した。

QRコード決済サービス利用率 及び 画面ロック利用率

QRコード決済利用者の8割が画面ロックを利用

続いて、QRコード決済サービスを利用している人の画面ロック利用状況を確認した。その結果、QRコード決済サービスを利用している人のほうが画面ロックをしている割合が高く、82%が画面ロックを利用していた。その一方で、18%は画面ロックを利用していないと回答した。

QRコード決済サービス利用有無別の画面ロック利用率

70代の3～4割は画面ロックを行っていない

QRコード決済を利用している人の画面ロック利用状況を性年代別に集計した。その結果、70代が画面ロック利用なしと答えた人が多い結果となった。60代以下も1～2割が画面ロックを利用していないと回答した。