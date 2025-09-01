オンデーズは8月26日、「目の防災」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年8月8日～8月12日、全国20歳～79歳の視力矯正を行っている男女1,511人を対象にインターネットで行われた。

7割以上の人が防災用品を準備

「ご自宅に水や懐中電灯など何らかの防災用品を備えていますか?」という質問に対し、「備えている」が73.1%、「備えていない」が26.9%という結果になった。年代別でみると、最も備えているのが70代で「備えている」が90.2%、次いで60代が81.2%、50代が75.5%という結果になった。一方で、20代は「備えている」が59.7%、30代は59.1%と世代間で防災意識に差が生まれていることが明らかとなった。

災害用に予備メガネを準備している人は約4割

「災害時に備えた予備のメガネの準備は必要だと思いますか」という質問では、「必要だと思う」が79.0%、「必要だと思わない」が21.0%と回答している。一方で「災害時に備え、予備のメガネを準備していますか?」という質問に対し、「備えている」が43.2%、「備えていない」が56.8%という結果になった。多くの人が予備メガネの重要性を理解しているにもかかわらず、実際の備えには必ずしも結びついていない実態が明らかになった。

メガネを備えていない理由

「災害時に備え、予備のメガネを準備していない理由を教えてください」という質問では、「メガネは1本しか持っていない」が最も多く36.6%、次いで「忘れていた/備える発想がなかった」が26.2%という結果となった。

過去に災害を経験した人は半数以上が予備メガネを準備

「これまでに大きな災害によって被害を受けたご経験はありますか?」という質問に対し、「被害を経験したことがある」と回答した人は、半数以上が災害時に備え予備のメガネを準備している結果となった。また、予備のメガネを準備するきっかけとしては、「メガネが無くて困った経験」や「災害ニュースを見て危機感を持った」が多く、災害時に視力を失うことがどれほど生活に支障を与えるかを具体的に想像できる実体験が行動を促すことが明らかとなった。

防災用品を備えている人が多い都道府県

「ご自宅に水や懐中電灯など何らかの防災用品を備えていますか?」という質問を都道府県別で比較すると、静岡県が最も「備えている」と答えた割合が高く90.6%、次いで栃木県が87.9%、高知県が87.5%となった。

一方で、「災害時に備え、予備のメガネを準備していますか?」という質問を都道府県別で比較すると、石川県が最も「備えている」と答えた割合が高く68.8%、次いで宮城県が61.1%、佐賀県が59.4%となった。

コンタクトユーザーでメガネを常に持ち歩く人は約1割

日常生活の中でコンタクトを使用することが多い人に、「外出時にメガネを持ち歩きますか?」と質問したところ、「常に持ち歩いている」と回答した人はわずか12.2%、「持ち歩いていない」と回答した方が56.9%という結果となった。

一方で、「非常時(避難所・帰宅困難時など)でメガネがなかった場合、どれくらい生活に支障が出ると思いますか?」という質問に対し、「非常に大きな支障がある/ある程度支障がある」と回答した人が78.8%と、日常的な携帯習慣の必要性が浮き彫りになった。