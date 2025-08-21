ダスキンが運営するミスタードーナツは8月27日、「秋のいもくり推しド合戦」を全店(一部ショップ除く)で発売する。

  • 秋のいもくり推しド合戦

今回発売されるのは、秋に人気の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した商品。「さつまいもド」はしっとり&ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにさつまいものねっとり食感にこだわり開発された。とろりとした濃蜜いもソースや、しっとりなめらかなスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレ等、相性の良いトッピングとの組み合わせで、それぞれ食感の違いが楽しめるラインアップで登場する。

昨年登場した「くりド」は、さらにくりの風味を味わえるよう新生地で登場。栗のような「ほくほく&しっとり食感」をドーナツで再現した。マロン風味チョコやマロンホイップを組み合わせることで、"栗"を存分に楽しめるラインアップを用意している。

「さつまいもド」ラインナップ

  • 「さつまいもド しっとりスイートポテト」(テイクアウト205円、イートイン209円)

「さつまいもド しっとりスイートポテト」(テイクアウト205円、イートイン209円)は、さつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感の生地と、しっとりなめらかなスイートポテトフィリングとの組み合わせが楽しめる一品。

  • 「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」(テイクアウト183円、イートイン187円)

「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」(テイクアウト183円、イートイン187円)は、さつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感の生地ととろりとした濃蜜いもソースの組み合わせで、まるで濃蜜いものような一品。

  • 「さつまいもド 香ばしブリュレ」(テイクアウト205円、イートイン209円)

「さつまいもド 香ばしブリュレ」(テイクアウト205円、イートイン209円)は、さつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感の生地と、キャラメリゼのカリカリ食感を合わせて楽しめる一品。

「くりド」ラインナップ

  • 「くりド マロンホイップ&ハニー」(テイクアウト237円、イートイン242円)

「くりド マロンホイップ&ハニー」(テイクアウト237円、イートイン242円)は、栗をイメージしたホクホク&しっとり食感の生地に、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップを合わせた一品。

  • 「くりド エンゼル&マロン風味チョコ」(テイクアウト237円、イートイン242円)

「くりド エンゼル&マロン風味チョコ」(テイクアウト237円、イートイン242円)は、栗をイメージしたホクホク&しっとり食感の生地にマロン風味チョコをコーティングし、軽くてなめらかなホイップクリームを合わせた一品。

【ミスド新作】秋の味覚さつまいも&栗を再現したドーナツ「さつまいもド」「くりド」期間限定発売
【ミスド】55周年記念商品『ニューホームカット』を期間限定発売!
【ミスド×ディズニー】可愛さ・美味しさ満点! 限定ボックスには隠れミッキーが!?「ディズニー　スマイルコレクション」実食してみた
【ミスド】ミッキー＆ミニーをモチーフにしたポン・デ・リングやふわふわシュードーナツが登場「ディズニー スマイルコレクション」
【ミスド】食事系ドーナツ「ザクもっちドッグ」に新作!「あらびきソーセージ」「欧風カレー」の2種
ミスド初のディズニーデザイン「ディズニー スマイルコレクション」7月上旬発売へ
ミスタードーナツ、「Mister Donut×祇園辻利 第一弾」を期間限定発売
【ミスタードーナツ】42商品を値上げへ、対象商品一覧で紹介 - ポン・デ・リングは税抜160円
【ミスド】ピエール マルコリーニと共同開発したショコラドーナツ全5種発売 - 「オールドファッション」50周年記念商品も
【ポケモン×ミスド】人気すぎて買えない「チュロ・デ・ダグトリオ」をゲット! ディグダと一緒に食べてみた
【ミスド×ポケモン】2025年福袋が数量限定で登場! 最大35個分のドーナツ引換カードがセットに
【ミスド×ポケモン】ディグダがダグトリオに進化した「チュロ・デ・ダグトリオ」を限定販売
関連画像をもっと見る