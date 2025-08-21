【ミスド新作】秋の味覚さつまいも&栗を再現したドーナツ「さつまいもド」「くりド」期間限定発売

ダスキンが運営するミスタードーナツは8月27日、「秋のいもくり推しド合戦」を全店(一部ショップ除く)で発売する。

秋のいもくり推しド合戦

今回発売されるのは、秋に人気の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した商品。「さつまいもド」はしっとり&ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにさつまいものねっとり食感にこだわり開発された。とろりとした濃蜜いもソースや、しっとりなめらかなスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレ等、相性の良いトッピングとの組み合わせで、それぞれ食感の違いが楽しめるラインアップで登場する。

昨年登場した「くりド」は、さらにくりの風味を味わえるよう新生地で登場。栗のような「ほくほく&しっとり食感」をドーナツで再現した。マロン風味チョコやマロンホイップを組み合わせることで、"栗"を存分に楽しめるラインアップを用意している。

「さつまいもド」ラインナップ

「さつまいもド しっとりスイートポテト」(テイクアウト205円、イートイン209円)は、さつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感の生地と、しっとりなめらかなスイートポテトフィリングとの組み合わせが楽しめる一品。

「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」(テイクアウト183円、イートイン187円)は、さつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感の生地ととろりとした濃蜜いもソースの組み合わせで、まるで濃蜜いものような一品。

「さつまいもド 香ばしブリュレ」(テイクアウト205円、イートイン209円)は、さつまいもをイメージしたしっとり&ねっとり食感の生地と、キャラメリゼのカリカリ食感を合わせて楽しめる一品。

「くりド」ラインナップ

「くりド マロンホイップ&ハニー」(テイクアウト237円、イートイン242円)は、栗をイメージしたホクホク&しっとり食感の生地に、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップを合わせた一品。

「くりド エンゼル&マロン風味チョコ」(テイクアウト237円、イートイン242円)は、栗をイメージしたホクホク&しっとり食感の生地にマロン風味チョコをコーティングし、軽くてなめらかなホイップクリームを合わせた一品。