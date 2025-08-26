ロバーツ監督、佐々木朗希の“球速低下”に思うこと「彼が我々とやりたいなら…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が25日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希の現状を語った。

佐々木朗希の完全復帰には慎重な姿勢

今月15日、マイナー戦で97日ぶりの登板を果たした佐々木。ロバーツ監督は「うれしかったね」と喜びつつも、「まだまだ先は長い。ストライクや投球の質・速度などはまだ練習やイニング数が必要。求められるレベルに達するまではね」と現状を冷静に見つめた。

また、最速95.7マイル(約154キロ)にとどまった球速に関しては、「彼は健康だし、体も強くなっている。それが意図的なものや体あるいはフォームの問題か分からない」としながら、「でも彼が我々とやりたいなら90マイル後半に達する必要がある」とコメント。今後のスケジュールについても、「朗希の復帰にはあと4～5回登板が必要だと思う」と、佐々木の完全復帰には慎重な姿勢を見せていた。

「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり

