ロバーツ監督、佐々木朗希に以前から抱いていた印象を告白「朗希には…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が11日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希に以前から抱いていた印象を明かした。

「朗希には自信を持ってほしい」

8月9日に3度目のライブBPを実施した佐々木について、「知っている限り調子はよかったみたい」「本人は投手復帰が楽しみだと言っていた」と語ったロバーツ監督。「肉体強化も進んでいるし、脚も上半身も強化され、肩の調子も良く健康な状態です。復帰した時には球速160キロは出せると思う」と評価した。

続けて、ロバーツ監督は「朗希には自信を持ってほしい。以前から朗希には自信がないように思えた。積極的に打者を攻めて欲しい。自分を信じてほしい」と、エールを送った。

そして、復帰時期については、「マイナーでの調整登板は3回程度。それぞれ3、4、5イニングを消化してもらうつもり。予定通り行けば9月初めには復帰できる」とし、「8月末に復帰できればと思っていましたが、今のところ9月初めになりそうです」と、調整が順調に進んでいることを明かしていた。

