楽天、ソフトバンクに2点リード
楽天は1回裏、2回裏にそれぞれ1点ずつ先制。5回表にソフトバンクが1点を返すが、直後の5回裏に1点を追加し、3-1とリードを広げた。楽天は宗山、辰己、マッカスカーの活躍で得点を重ねている。
【スタメン】
楽天: 1(右)中島 大輔 2(遊)宗山 塁 3(中)辰己 涼介 4(一)YG安田 5(指)Ｃ・マッカスカー 6(二)村林 一輝 7(三)黒川 史陽 8(捕)太田 光 9(左)阪上 翔也 10(投)前田 健太
ソフトバンク: 1(左)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(指)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(一)山川 穂高 7(遊)川瀬 晃 8(捕)海野 隆司 9(二)庄子 雄大 10(投)上茶谷 大河
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|142
|78
|60
|4
|.565
|12
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|142
|63
|76
|3
|.453
|27
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34