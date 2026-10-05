楽天、ソフトバンクに2点リード

楽天は1回裏、2回裏にそれぞれ1点ずつ先制。5回表にソフトバンクが1点を返すが、直後の5回裏に1点を追加し、3-1とリードを広げた。楽天は宗山、辰己、マッカスカーの活躍で得点を重ねている。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 大輔 2(遊)宗山 塁 3(中)辰己 涼介 4(一)YG安田 5(指)Ｃ・マッカスカー 6(二)村林 一輝 7(三)黒川 史陽 8(捕)太田 光 9(左)阪上 翔也 10(投)前田 健太

ソフトバンク: 1(左)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(指)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(一)山川 穂高 7(遊)川瀬 晃 8(捕)海野 隆司 9(二)庄子 雄大 10(投)上茶谷 大河

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