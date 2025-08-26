コカ･コーラシステムは9月1日、「スター・ウォーズ」とコラボレーションした「コカ･コーラ×スター・ウォーズ」限定デザイン製品を全国で発売する。

18キャラクター・全45種類の書き下ろしデザイン

同商品は、1955年に米国ディズニーランド リゾートの開園時から70年間にわたり、ウォルト・ディズニー・カンパニーと協力を続けてきた。今回のコラボレーションでは、スター・ウォーズを代表するキャラクター、ダース・ベイダー、ヨーダをはじめ、シリーズ約7年ぶりとなる劇場公開作「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」の日本公開が2026年5月22日に決定し注目が高まっているマンダロリアン、グローグー、そしてスター・ウォーズの象徴的なシーンを模した限定デザインのコカ・コーラ製品、全45種類(18キャラクター)を展開する。

抽選でオリジナルコラボグッズが当たる

対象製品を購入して、パッケージ表面の二次元コードからスマホでアクセスし応募すると、ポイントに応じてオリジナルスウェットやオリジナルボンバージャケットなどのオリジナルグッズが当たる。応募期間は9月1日～10月26日まで。また、対象の飲食店でコカ･コーラ ゼロを飲むと限定Tシャツにも応募できるようになる仕掛けも。その他にも、対象製品を4本同時に購入すると、店頭でオリジナルタンブラーがもらえるキャンペーンも実施する。詳細は9月1日公開予定のキャンペーンサイトにて確認を。

オリジナルコラボグッズ

オリジナルCoke ONスタンプ＋1個キャンペーン

コカ･コーラ公式アプリ「Coke ON」を利用して、Coke ON対応自動販売機でコカ･コーラ製品を購入すると、通常付与されるCoke ONスタンプに加え、全7種+シークレット1種のスター・ウォーズオリジナルデザインのCoke ONスタンプがランダムで付与される。実施期間は9月1日～10月26日まで。

オリジナルCoke ONスタンプ

特設売場を設置

スター・ウォーズ限定デザイン製品が集まる特設売場が全国7か所に設置される。同売場では限定デザイン缶が浮遊する様子が楽しめる。

「MEGAドン・キホーテ三郷店」(埼玉県)では9月1日～9月30日まで、「イズミ ゆめタウン広島店」(広島県)では9月1日～9月28日まで、「トライアル 荒尾店」(熊本県)では9月1日～10月13日まで、「大阪屋ショップ 射水店」(富山県)では9月1日～9月19日まで、「サンエー 浦添西海岸パルコシティ」(沖縄県)では9月8日～9月21日までの期間を予定している。

特設売場

