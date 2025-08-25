ネオページが運営するWeb小説投稿サイト「ネオページ」では、1周年記念キャンペーン第3弾として、創作支援のさらなる強化を目的として、Web漫画レーベル「COMICメテオ」(運営・フレックスコミック)との共同企画「ラブコメ大賞〈小説部門〉」を開催する。

受賞作品は漫画家による公式コミカライズ(マンガ化)が募集されることになり、小説投稿者がプロ・商業作家としてデビューできるチャンスとなる、大型の創作支援企画となっている。

本コンテストは、“あなたがプロ作家になりコミカライズされる”という、ユーザー作品のプロ化支援を目的とした施策。選考はネオページ編集部およびCOMICメテオ編集部により共同で行われ、受賞作には漫画家によるコミカライズが募集される。コンテストの詳細は特設ページ(9月1日公開予定)にて。

■「ネオページ × COMICメテオ ラブコメ大賞(小説部門)」コンテスト概要(予定)

募集期間：2025年9月1日(月)～11月3日(月・祝)

対象ジャンル：ラブコメ(学園青春ラブコメ等)

応募資格：プロ・アマ不問、ネオページアカウント保持者

応募方法：特設ページよりエントリー(新作・既作いずれも可)

選考基準：ネオページ編集部、COMICメテオ編集部により選考

受賞特典：コミカライズ連載化(漫画家はCOMICメテオ編集部がアサイン)