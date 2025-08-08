メガハウスは、『機動戦士Ζガンダム』より「Realistic Model Series 機動戦士Zガンダム １/144 HG用 アーガマ カタパルトデッキ(40th Anniversary Edition)」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

『機動戦士Ζガンダム』40周年を記念して、ガンプラ 1/144 HGシリーズ専用ジオラマディスプレイモデルとして展開された「強襲用宇宙巡洋艦アーガマ」カタパルトデッキに新規造形の彩色済みミニフィギュア7種を付属して再販。

ホワイトベースとは対照的な開放型カタパルトデッキは組み換えによりコンパクトな約40㎝幅の「フォートレスモード」から「ショート」「セミロング」最長約1mの「ロングカタパルトモード」とスペースに応じて4形態にモードチェンジが可能となっている。

甲板上を移動するMS発射台は格納ゲート内からスライド移動が可能。ゲート裏には1/144ビルダーズパーツウェポンラックをジョイントできる互換スリットも設置され、手持ちのMSなどを好みに応じたシュチュエーションでディスプレイできる。

また本体は塗装済の半完成キットとなっており、素組でも楽しめるが、リアルホビー志向の人には付属のマーキングデカールを用いて、更なるディテールアップが楽しめる内容となっている。壁面ディスプレイに対応する専用アタッチメントなど付属品も充実。

(C)創通・サンライズ