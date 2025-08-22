マガジンハウスは、異世界コミックレーベル「異世界のSHURO」より女性向け単行本「虐げられの魔術師令嬢は、『氷狼宰相』様に溺愛される 1」を2025年8月21日(木)に全国書店・インターネット書店にて発売した。

コミックシーモアの少女マンガ先行作品ランキング(2025/4/16)で第1位を獲得。「あなたが認めてくれたから。もう二度と、私は負けない。」早くも50万DLで話題のシンデレラ・ラブストーリー第1巻が発売。

【あらすじ】

侯爵令嬢ソフィアは、第二王子のデルムと婚約中。

ふたりは同じ王立魔術研究所に属しているが、ソフィアは婚約者としてデルムに仕事を押し付けられる日々。

ある日ソフィアは新しい魔術を発明したが、デルムがその魔術の論文を盗み、自分の魔術として登録してしまう。ソフィアは魔術の権利を返してほしいと訴えたが、デルムは聞かない。それどころか、「お前は俺が魔術を盗んだと嘘をついた！」と主張する始末。

新しい魔術を発明したデルムは天才として研究所の中でもてはやされ、逆にソフィアは研究成果を全く出さない【無能】として蔑まれるようになった。

ソフィアの研究者としての信頼は失墜し、ひとつしかない大切な研究室もデルムに奪われてしまう。

さらにデルムは「お前のような無能は婚約者としてふさわしくない」と、ソフィアとの婚約破棄を宣言する。

すべてを失ったソフィアは失意の中屋敷へ帰ってゆく。

だが、ソフィアはとあるきっかけから、氷のように冷たいと噂の『氷狼宰相』ことレオ・サントリナと婚約することになる。

氷狼宰相と呼ばれるレオだが、実は心根が優しく、不器用なだけ。レオに愛され、ソフィアは順調に研究者として成功していく。

一方でデルムは落ちぶれていくことになり……。

「虐げられの魔術師令嬢は、『氷狼宰相』様に溺愛される 1」の発売を記念して、対象書店にて本作を購入すると特典がプレゼントされる。

●アニメイト：描き下ろし漫画ペーパー

※全国アニメイト(通販含む)。特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

●TSUTAYA：描き下ろし漫画ペーパー

※取り扱い店舗はこちら。特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

●電子共通：描き下ろし漫画ペーパー

●Renta!限定版：第1話特別ネーム

■「虐げられの魔術師令嬢は、『氷狼宰相』様に溺愛される 1」

著者：くろこだわに(漫画)、水垣するめ(原作)

発売日：2025年8月21日

価格：869円(税込)

仕様：B6・160ページ

発行：マガジンハウス