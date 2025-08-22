佐久平尾山開発はこのほど、佐久平ハイウェイオアシス「パラダ」にて楽しめる夏コンテンツについて紹介した。

標高1,300mの山頂エリアでは、夏限定でリフトを運行している。今回は、記念撮影スポットにもなる巨大昆虫が新登場。

山頂の巨大ヘラクレス

屋内型キッズランドでは、砂の中から化石や宝石を掘り出して発掘体験ができる「お宝ハンター」が楽しめる。

発掘体験お宝ハンター

さらに、カブトムシドームや昆虫体験学習館、絶景カフェや本格BBQ、高原スライダー、温泉、キャンプ場なども充実している。