ジェーシービー、日本航空、JTBの3社はこのほど、学生を対象とした初の共同プロジェクト「ハワイアイデアコンテスト」を企画。8月20日より、「旅行先にハワイを選びたくなるアイデア」をテーマとした斬新なプロモーション企画を募集している。

同プロジェクトは、決済業界のJCB、航空業界のJAL、旅行業界のJTBという、旅に関係する3社がそれぞれの強みを結集させ初めて共同で実施するアイデアコンテスト。“行ってみたい憧れの地”であるハワイを、学生のみなさんにもっと身近に感じて欲しいという共通の想いのもと実施されるもの。

コンテストでは、全国の大学・大学院・短期大学・高等専門学校(4年生以上)・専門学校の学生(応募時点の年齢が18～29歳)を対象に、「旅行先にハワイを選びたくなるアイデア」をテーマとした広告プロモーション、サービス企画、プロダクト開発、ビジネスアイデアなど、手法にとらわれない自由な発想でのアイデアを募集。ハワイの持つ多面的な魅力を若い世代ならではの視点で捉え直し、従来にない切り口でのプロモーション企画考案を期待しているという。

審査は、一次審査として書類選考が行われたのち、オンライン面接選考を経て、12月4日に最終プレゼンテーションへ。タレントの松丸亮吾さん、インフルエンサーのなごみさんをはじめとする豪華審査員によって最終審査が行われ、優勝者には、賞品として賞金100万円とハワイ旅行招待、さらにハワイツアー共同企画権が贈呈される。

募集期間は9月30日まで。個人または最大4名までのチームでの応募が可能となっている。