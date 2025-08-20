山田優が明かした“小栗旬の告白の仕方”にスタジオ大興奮「かっけえ～!」

ABEMAの青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』#4が18日、配信された。

山田優 (C)AbemaTV,Inc.

「優と付き合いたいんですけど」

番組では今回、山田優がスタジオに初登場し、恋愛見届け人の井上裕介(NON STYLE)らとともに現役高校生たちの旅を見守った。

きんごの隣の席になったゆまは、お互いの趣味や好きなタイプについて語り合う中で、「友達の延長線のような人が理想」と自身の恋愛観を明かす。インタビューでは、「会話がめっちゃ楽しかった」「継続で来てほしいと思っていたきんごくんが話しかけてくれて……」と話し、今もっとも気になっている存在がきんごであることを初めて口にする。

ねね、りのん、ゆまから矢印を向けられているきんごは、3日目の朝に女子部屋を訪れ、ねねを2ショットに誘い出す。「りのんちゃんとねねちゃんで迷っていたけど、今はねねちゃんのほうが気持ちが大きい」と 打ち明けると、ふたりはサッカーをしながら「彼氏に求める条件」や「初デートでやりたいこと」など、お互いの恋愛観を語り合う時間になる。

複数の矢印を集めていた“モテきんご”の恋も、ここにきて少しずつ動き出していくのか。さらに新ルール「3日目から男子はいつでも告白OK」が発表され、恋の加速を予感させる展開に。

スタジオトークでは、山田が“高校生の恋”に胸キュンしながら、自身のリアルな恋バナを披露。井上から「旦那様(小栗旬)とは、恋に発展するタイミングあったんですか?」と聞かれ、山田は「告白? うちは、私のマネージャーに先に『優と付き合いたいんですけど』って言ってくれたんですよ。だから、すごい楽だったんです」と語ると、スタジオからは「かっけえ～!」という声が飛び交い、井上も大興奮だった。