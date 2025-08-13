JTは、8月22日～24日の期間、山口きらら博記念公園で開催される西日本最大級の野外音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2025」に協賛。会場に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE(プルーム・ラウンジ)」を出展する。

スタイリッシュで洗練された空間にデザインされた「Ploom LOUNGE」では、加熱式たばこや紙巻たばこを愉しむことができるほか、新型加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」と、Ploom専用たばこスティックブランド「EVO(エボ)」のテイスティングや販売を行う。

また、「Ploom AURA」をすでに持っているユーザーおよび会場でのデバイス購入者を対象に、「WILD BUNCH FEST. 2025」および出演アーティストとコラボレーションした限定フロントパネルを、自身のフロントパネルと交換するサービスを数量限定で提供する。8月21日までは、「Ploom CLUB」にて本限定コラボフロントパネルが抽選で当たるキャンペーンも実施している。

さらに、山口県宇部市出身で、2025年8月より宇部ふるさと大使にも任命された、お笑い芸人のラランド ニシダ氏も登場し、イベント期間限定のコンテンツを展開するとのこと。