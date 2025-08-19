キリンビールは8月26日より、ノンアルコールチューハイの新商品『キリン 氷ゼロ(ひょうぜろ)スパークリング シチリア産レモン』(想定価格は155円前後)を全国販売する。「みずみずしい果実のシュワっと爽快な味わい」と「お酒のような飲みごたえ」が特徴で、担当者は「未体験の爽快感を楽しんでもらえたら」とアピールする。

ノンアルコールチューハイの「キリン 氷ゼロ スパークリング」が発売となる

■チューハイの新たな選択肢に

『キリン 氷ゼロ スパークリング シチリア産レモン』は、アルコール分0.00%、果汁2%のノンアルコールチューハイ。容器は350ml缶。通年で販売する。

「キリン 氷ゼロ スパークリング シチリア産レモン」。パッケージは、レモンを想起させる黄色を基調としたダイヤカット缶

シチリア産レモンのクリア果汁を使用しており、雑味のないみずみずしい果実感が楽しめる。キリンビールがノンアルコール商品の開発で培ってきた特許技術を活用して「ノンアルコールでありながらお酒のような飲みごたえ」を実現した。

液色は透明

また『キリン 氷ゼロ スパークリング グレープフルーツ』を10月28日より期間限定で販売する。こちらもアルコール分は0.00%、果汁は2%、容器は350ml缶。

『キリン 氷ゼロ スパークリング グレープフルーツ』

キリンビール マーケティング部の木村正一氏は、昨今の市場動向について「ノンアルコールビール、ノンアルコールRTDは、ともにマーケットが伸長している状況です」と報告する。いま何故、ノンアルコールが注目されているのか? 木村氏によれば、健康意識の拡大、ライフスタイルの変化、物価高騰による節約志向、お酒を敢えて飲まない層の拡大などの要因が考えられるという。

ノンアルコール市場の動向

「普段からノンアルコールを飲むヘビーユーザーは、約440万人にとどまります。しかし、日常的にはノンアルコールを飲まないライトユーザーは約6,700万人もいるんです。こうしたお客様を取り込むことで、市場はまだまだ拡大していけます」と木村氏。そのためにも「ノンアルコールは事情があるときに仕方なく飲むもの」というポジションを、今後は「魅力的でおいしいから積極的に飲むもの」「酔わずにお避け気分を味わえる、生活を豊かにしてくれるもの」に進化させる必要がある、と強調する。

『キリン 氷ゼロ スパークリング』ブランドでは、みずみずしい果実感とお酒のようなおいしさにこだわった。ターゲットは、ノンアルを飲まないチューハイ好きの消費者。木村氏は「チューハイ好きのお客様の新しい選択肢のひとつになれたら。『キリン 氷ゼロ スパークリング』を通じて、心がちょっと弾むような、そんな素敵な時間を届けていきます」と意気込む。販売目標は、25年8月～12月で約30万ケース(350ml×24本換算)と定めた。

『キリン 氷ゼロ スパークリング』の商品概要

マーケティング部 ビール類・ノンアル カテゴリーマネージャーの木村正一氏(左)と、マーケティング部「キリン 氷ゼロ スパークリング」中味担当の佐藤良子氏(右)

キリンビール マーケティング部の佐藤良子氏は、開発のポイントについて「果実感×爽快感×飲みごたえ、すべてにこだわりました」と紹介する。「シチリア産レモンを100%使用しています。雑味や渋みを丁寧に取り除いたクリア果汁により、果実本来のみずみずしさを表現できました」と佐藤氏。

果実感にこだわった

「そして相反する言葉とも捉えられるのが、爽快感×飲みごたえです。どちらの要素も、おいしいチューハイには欠かせません。搾りたての黄色いレモンのような香りと味、果実が弾けるような爽快さを感じてもらいつつ、キリン独自の特許技術である苦み・酸味の黄金バランスにより、お酒のような飲みごたえも楽しんでいただけるのがポイントです」(佐藤氏)

香味骨格のイメージ図

キリンビール調べによれば、90.3%が「爽快な飲み心地」を実感。87.1%が「果実のみずみずしい味わい」を感じ、95.1%が「好き」と回答しているようだ。