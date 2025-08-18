ファミリーマートは8月19日、「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズから「パインオレンジフラッペ」(360円)を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売する。

夏に飲みたいフレーバー上位のフラッペを商品化

同商品は、2024年消費者調査で「夏に飲みたいフレーバー」の上位にランクインし、商品化されたもの。底面にはゴロッとしたパイン果肉入りのソースを使用し、見た目の鮮やかさとパインの風味豊かな食感が楽しめる。オレンジ果汁とパイン果汁を使用したかき氷は、2つの果汁をブレンドして使用することにより、爽やかな酸味と最後までフルーツ本来の味わいを感じることができる仕立てに。さらに、かき氷の上部分にはバレンシアオレンジの果肉をトッピングすることで、華やかな見た目が楽しめるとともに、つぶつぶとシャリシャリの2つの食感が楽しめる。

毎週金曜日は「フラッペ全品100円引き」

同社では、毎週金曜日を「フラッペフライデー」とし、フラッペ全品を100円引きで販売するキャンペーンを実施している。セールは2025年8月15日、8月22日、8月29日、9月5日に開催され、対象商品にはパインオレンジフラッペも含まれる。