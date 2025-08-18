【8月19日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

8月19日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスどらもっち」(246円)

価格 : 246円

エネルギー : 268kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

今週は『焼きティラミス』等でおなじみの洋菓子ブランドシーキューブとのコラボ商品が多数登場しています。こちらはティラミスをどらもっちで楽しめる一品です。もちもち生地に包まれたマスカルポーネとコーヒークリームが口いっぱいに広がり、贅沢な味わいが堪能できます。

「Uchi Cafe×シーキューブ くちどけティラミスクレープ」(324円)

価格 : 324円

エネルギー : 344kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

ほろ苦いコーヒーの風味とマスカルポーネチーズのコクが絶妙にマッチしたティラミス味のクレープが登場です。ふんわり生地とくちどけの良いクリームが魅力の商品になっています。

「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスコーヒーゼリー」(329円)

価格 : 329円

エネルギー : 193kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは340円とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

カフェラテソースとティラミスクリームの下に、コーヒーゼリーとミルクゼリーの2種類を忍ばせたスイーツが登場。異なる大きさのゼリーが織りなす食感と、甘さと苦みの絶妙なハーモニーが楽しめます。

「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスクッキーシュー」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 345kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

最後にご紹介するシーキューブとのコラボスイーツは、クッキーシュー生地にコーヒーのほろ苦さを効かせた、ティラミスクリームを詰め込んだ一品です。ザクっとした食感とクリーミーな味わいを同時に楽しめる贅沢な商品になります。

「ふわもちパンケーキ コーヒー 2個入」(149円)

「ふわもちパンケーキ コーヒー 2個入」(149円)

価格 : 149円

エネルギー : 391kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

ふんわり&もっちり食感で仕上げたパンケーキに、コーヒーゼリーとコーヒー風味ホイップをサンドした商品が登場。ほろ苦さとやさしい甘みのバランスが絶妙で、おやつにも軽食にもぴったりです。

まとめ

8月19日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスどらもっち」や「Uchi Cafe×シーキューブ くちどけティラミスクレープ」、「Uchi Cafe×シーキューブ ティラミスコーヒーゼリー」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用