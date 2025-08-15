ギークピクチュアズは、webtoon新刊『婚約破棄は至高の選択です！』の、コミックシーモアでの独占先行配信をスタートした。

本作は、婚約破棄を行うと死罪になってしまう世界で、ヒロイン・サラが罪に問われてしまい絶体絶命の危機に。そんなサラの目の前に、至高の権力を持つ冷静沈着で頭脳明晰な新皇帝・ギルと、彼女を切実な愛で守り続ける救国の英雄・リオンが現れるが、二人の手によって果たして彼女は救い出されるのか──。

慈愛に満ち溢れ誠実に生きるサラが、政略結婚や階級制度、結婚破棄により命を奪われる理不尽な世界に抗い、自由を求めて立ち上がる姿に、現代女性の共感を呼ぶこと間違いなし。さらに、彼女を執拗に追いかけ、婚約を迫る権力者・バローの思惑は何か？不穏な動きをする魔族の王・アガードは何者なのか？様々な危機が襲いかかる緊迫感あふれるストーリー展開に目が離せない。

■『婚約破棄は至高の選択です！』あらすじ

「私、今から死ぬのね──」婚約破棄の罪で火刑にかけられた領主の娘、サラ。彼女を救うため、少年勇者リオンと若き皇帝ギルがそれぞれの想いを胸に立ち上がる。そして危険な状況の中芽生える、一途な恋心……その一方で渦巻くもう一つの影……。執拗なまでにサラに執着を見せる権力者バローの魔の手から、3人は逃れることができるのか？

■『婚約破棄は至高の選択です！』

原案：OTCL

シナリオ：まひるまや

制作：GEEK WONDERS

著作：weavin

キャラクターデザイン・作画：桜木

ネーム：oekk

着彩：oekk

制作進行：小川亜未(GEEK PICTURES)

(C)OTCL／まひるまや／桜木／WONDER TOON LAB／weavin