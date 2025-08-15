数学は時に難解に思われますが、特に数の不思議には驚くべき面白さがあります。数の背後には、意外なパターンや法則、そして日常生活に潜む興味深い事実が隠れています。数の不思議にまつわる興味深い話に触れてみませんか?

夏こそ満たしたい“大人の知識欲”シリーズ。今回は『数字がわかれば世界がわかる! すごすぎる数の図鑑』(KADOKAWA)より人とのつながりの話をお届けします。

■「6次の隔たり」で推ともつながれる!?

世界中のどんな人でも、知り合いをたどれば、6人以内でつながることができるという仮説を「6次の隔たり」といいます。たとえば、あなたの友達の友達の……と続けていくと、6回以内で世界中の誰とでもつながることができるということです。

この仮説は、1967年にアメリカの心理学者スタンレー・ミルグラムが行った「スモールワールド実験」で検証されました。彼は、アメリカのある地域に住む住民に手紙を渡し、直接知らない相手に届けるために、知り合いを通じて手紙を送るよう依頼しました。結果として、平均して5人を介して手紙が目的の人に届いたのです。

この「6次の隔たり」は、SNSが普及した現代では、さらに距離が縮まっていると考えられています。たとえば、あるSNSの調査では、平均して4人を介せばそのSNSのどんなユーザーともつながることができると報告されています。もしかしたらあなたの友達をたどると、どこかで「推し」とつながるかもしれません。

＜豆知識＞