今日は2025年8月14日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

  • ☆1つ: ☆
  • ☆2つ: ☆☆
  • ☆3つ: ☆☆☆
  • ☆4つ: ☆☆☆☆
  • ☆5つ: ☆☆☆☆☆

<1位>うお座（魚）：2月19日～3月20日

  • 総合運：☆☆☆☆☆
    願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。
  • 恋愛運：☆☆☆☆☆
    恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。
  • 金運：☆☆☆☆☆
    落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！
  • 仕事運：☆☆☆☆☆
    期待していた以上に高く、多くの人から実力を認めてもらえそうです！まずは、自分のペースでできる仕事に取り組んで。それから、周りと足並みを揃える仕事に向き合うと、さらに大きな成果を挙げることができるでしょう。
  • 健康運：☆
    体力アップやダイエットを今日始めたいなら、ひとりでできるものが良いでしょう。おうちで出来る方法を見つけることが健康運アップへの近道です。好きなときに好きなだけできる運動ならば日を追って効果が現れてくるでしょう。
  • ラッキーアイテム：折り畳み傘
  • ラッキーカラー：オリーブグリーン

<2位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日

  • 総合運：☆☆☆☆☆
    信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。
  • 恋愛運：☆☆☆
    普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。
  • 金運：☆☆☆☆
    予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！
  • 仕事運：☆☆☆
    好調な仕事運の日です。時間を有効に使うことができると、さらに〇。ひとりで15分間考えても結論が出ないなら、誰かに相談するのが近道。そのとき、人の意見を100%信じて聞いてみると、自分の考えとほどよく調和させられるはず。
  • 健康運：☆☆☆☆
    ランニングシューズなど運動に関わるグッズを買うと吉。しかし、今日のあなたは自分のものさしで物事を判断しがちです。友人などを誘い、アドバイスをもらいながら購入すると更に良いでしょう。
  • ラッキーアイテム：判子
  • ラッキーカラー：ターコイズブルー

<3位>おひつじ座（牡羊）：3月21日～4月19日

  • 総合運：☆☆☆☆
    「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。
  • 恋愛運：☆☆☆
    言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。
  • 金運：☆☆☆☆☆
    これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。
  • 仕事運：☆☆☆
    将来、さらに活躍の場を広げるための可能性が広がりそうな仕事運！目上の人や権力がある人、知り合ったばかりの人とも、気楽に話してみて。また、独立や起業を考えているのなら、資金面についてより具体的な行動を起こすと〇。
  • 健康運：☆☆☆☆
    今日は仕事や勉強などの長期的な計画を立ててみましょう。気力に溢れた1日になるので、細かいところまで集中して決めることができそうです。また、頭を使っても疲れにくく、タフな1日になりそうです。
  • ラッキーアイテム：ガイドブック
  • ラッキーカラー：トマトレッド

<4位>かに座（蟹）：6月22日～7月22日

  • 総合運：☆☆☆☆
    普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。
  • 恋愛運：☆☆☆☆☆
    恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！
  • 金運：☆☆☆☆☆
    買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。
  • 仕事運：☆☆☆☆☆
    ｢時間がかかるだろうな…｣と感じていたことも、今日はスピーディーにミスなく進めていける運気！苦手意識があって避けていた仕事、腰を据えて取り組まなければならない仕事に時間を使って。能力も意欲も評価されるでしょう！
  • 健康運：☆
    新しい挑戦には向かない日。今日はやる気と体力が減少傾向にあります。神経を使ったり、緊張をするようなことは避けましょう。普段通りの仕事や家事に徹してください。新しいことに着手すると頭が追いつかず、ストレスが溜まってしまいそうです。
  • ラッキーアイテム：キッチンタイマー
  • ラッキーカラー：チャコールグレイ

<5位>いて座（射手）：11月23日～12月21日

  • 総合運：☆☆☆
    今日は、思いがけないピンチを感じるかもしれません。でも、そこで悲観的にならなければ大丈夫。冷静に状況を整理する時間を作ってください。すると、今後の可能性や人間関係を広げる大きなチャンスを発見し、生かすことができます。
  • 恋愛運：☆☆☆
    恋人が相手なら、思い切り甘いことを言ったり、大胆なボディタッチをしたりすると、魅力がグンとUPする日です！ただ、恋人未満の相手には、慎重に言葉を選んで会話をすること。出会いは、安心感のある人に注目してみて。
  • 金運：☆☆☆☆
    一か八かでお金を使うと、思いがけない失敗をするかもしれません。一方、慎重になって一度深呼吸をすれば、何にどこまでお金を使うのが正解かを、冷静に判断できる日。特に投資に関しては、急がないように心がけるといいでしょう。
  • 仕事運：☆☆☆☆
    いい気分で取り組むことができる仕事に、最初に手をつけるといい日。これまでにはない考えが浮かぶかもしれません。そのアイデアをほかの仕事にも生かすことができそう。また、できないことは、やんわりとNOを伝えるのがポイント。
  • 健康運：☆☆☆☆
    やる気と体力に溢れ、気になっていた新しい事に手を出してみたくなるでしょう。しかし、何か新しいことを始めるときには一度立ち止まることを忘れないでください。金銭的・体力的に続かなければ意味がなくなってしまいます。
  • ラッキーアイテム：タオル
  • ラッキーカラー：コーラルピンク

<6位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日

  • 総合運：☆☆☆
    掃除、勉強、趣味、運動…。一番気が向くことに、今日はできるだけ多くの時間やエネルギーを使いましょう。そしてそのことに、ストイックに取り組んでみて。すると、自信が湧いたり今後のビジョンが明るくなったりするはずです。
  • 恋愛運：☆
    誰とどこで何をしているのか、誰とどんな連絡を取っているのか、今日は恋の相手のプライベートがとても気になりそうな恋愛運。「知ってもプラスになることは1つもない」と割り切ってしまえば、気分は軽くなります。
  • 金運：☆☆
    今後、お金との縁をさらに強くするための名案を思い付きそうな運気。今日の段階では｢これがベスト！｣と感じるでしょう。ただ、しばらく考えを熟成させるつもりでいて。すると、今日浮かんだ考えを最大限に生かすことができます。
  • 仕事運：☆
    的確な仕事ができる日です。ただ、少し仕事が遅れたときや、うまくいかないときに｢自分で何とかしなきゃ｣と、思いすぎる可能性も。どんどん甘えていいのだと思っていてください。自分から協力できることもあると気づけるでしょう。
  • 健康運：☆☆☆☆☆
    ストレスから解放され、健康運も上昇傾向。今日はなんでもやれそうな自信に溢れる日になるでしょう。時間がかかることや普段はできないことを今日のうちに済ませられるよう、1日のスケジュールを見直してみてください。
  • ラッキーアイテム：ポータブルスピーカー
  • ラッキーカラー：レモンイエロー