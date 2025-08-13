イオンファンタジーは、シリーズ累計3,400万ダウンロードを突破した大人気謎解きホラーゲーム『青鬼』のプライズゲーム用景品とカプセルトイ用商品を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設におい8月8日より順次展開する。

『青鬼』のプライズゲーム用景品とカプセルトイ用商品のほか、限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xで「青鬼 コンプリート全9種セット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催する。

廃墟となった洋館に閉じ込められた主人公が、青い怪物「青鬼」から逃げながら脱出を目指すホラーゲーム『青鬼』の限定プライズ・カプセルトイ第二弾が登場。

新作の『青鬼 ブルーベリー温泉の怪異』に登場する新しい鬼「サメ鬼」の超BIGなぬいぐるみや、圧倒的存在感を放つ「青鬼」&「フワッティー」のルームライトなどのプライズゲーム用景品3アイテム全5種類と、カプセルトイ用商品1アイテム全４種類を展開する。『青鬼』の世界観を楽しめるユニークなアイテムたちだ。

「青鬼」プライズゲーム用景品/ 青鬼 サメ鬼BIGぬいぐるみ 全1種

たて約45cm×よこ約95cm×奥行約35cm。新しい鬼「サメ鬼」の全長約95cmBIGなぬいぐるみ。もちっとした触感で抱き心地も抜群だ。

青鬼&フワッティー 台座付きルームライト 全2種

たて約20.8cm×よこ約10cm×奥行約10cm。「青鬼」と新たに「フワッティ－」が加わった全身が光る台座付ルームライト。点灯させると暗闇の中に浮かび上がり、「青鬼」に遭遇したような感覚になるデザインだ。

青鬼 投影ライト 全2種

たて約6.5cm×よこ約18cm×奥行約5.5cm。ライトを付けると各8種類「青鬼」のキャラクターたちが映し出される投影ライト。

「青鬼」プライズゲーム用景品は、展開期間は8月8日 ～ 無くなり次第終了。展開店舗はモーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、Feedy Arcade、モーリーオンライン。

「青鬼」かぷえぼ限定カプセルトイ用商品/ 青鬼 バスボール 全4種

たて約14.4cm×よこ約11cm。価格は398円。「青鬼」をイメージしたせっけんの香りのバスボール。溶かすとお湯が紫色になる。

中には「青鬼」キャラクターのフィギュア入り。青鬼、フワッティー、サメ鬼の3種類に、シークレット1種類の全4種類。

展開期間は8月8日 ～ 無くなり次第終了。展開店舗はモーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ)、カプセル横丁、Feedy Arcade。

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは「青鬼 コンプリート全9種セット」が抽選で1名に当たるSNSキャンペーンを開催する。

詳細は公式アカウントを確認すること。