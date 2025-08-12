『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』(8月8日公開)でゲスト声優を務めたお笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二と西村瑞樹にインタビュー。『クレヨンしんちゃん』に参戦した感想を聞くとともに、コンビの関係性やこれまでの転機などを聞いた。

バイきんぐの小峠英二と西村瑞樹 撮影:加藤千雅

『映画クレヨンしんちゃん』シリーズ32作目となる本作は、しんのすけたちカスカベ防衛隊がインドを舞台に大乱舞。カスカベ防衛隊の癒やしの存在でありながら謎多きボーちゃんが暴君(ボーくん)となって大暴走し、それを止めるためにしんのすけたちが奮闘する。小峠はしんのすけたちのインド旅で現地をガイドする温厚で優しいインド人・ウフンアハーン役、西村はしんのすけたちが立ち寄った雑貨店のバイト君役の声を演じた。

――本作のオファーを受けた時の心境を教えてください。

小峠:『クレヨンしんちゃん』を見ていて、好きな映画も何本もあったので、そこに出させていただけるというのはうれしかったです。

西村:子供ができてからアニメの声優をやりたいという思いがあって、しかも『クレヨンしんちゃん』ということで、こんな光栄な話はないなと、めちゃくちゃうれしかったです。『クレヨンしんちゃん』は子供と一緒によく見ていて、いつもゲラゲラ笑っています。

――お子さんに『クレヨンしんちゃん』の声優をやると伝えましたか?

西村:言いましたが、あまりわかってなかったです。「声ってどういうこと?」という感じで。でも、ちょっと誇りですね。一緒に見に行こうかなと思っています。

――アフレコはいかがでしたか?

小峠:僕が演じるウフンアハーンは、インドに来たしんちゃんたちを現地でガイドする役なんですけど、僕は演技や声優経験がほとんどなかったので想像以上に難しくて、監督が細かく演技指導をしてくださり演じ切ることができました。

西村:僕はしんちゃんとボーちゃんがインドで訪れる雑貨屋さんのバイト君役を演じました。僕もテレビに出させていただく前はただのバイト君でしたから、雇われの、ただのバイト君に徹するみたいなことに神経を向けて演じました。台本にはないセリフ、台本上では「…」になっているところでも息づかいをマイクにのせたり、普段はしないセリフの出し方をしたのが難しかったです。

――この作品は、カスカベ防衛隊の絆も感じる作品ですが、お二人は結成から29年経ち、コンビの絆はどのように変わってきていますか?

小峠:絆なんてないですよ。今解散しろって言われてもできるぐらいの絆ですから。

西村:すぐこういうことを言うんですよ。照れて本心を言えないんです。

――では、西村さんが本当のところを教えてください(笑)

西村:29年もやっていますから、もう家族みたいなもんです。親兄弟や奥さんとも違う感じで、他にはない関係性ですね。

――2012年に『キングオブコント』で優勝しブレイクされた以前に、小峠さんは4回、西村さんは1回、解散を切り出し、解散危機が5回あったそうですが、その後、解散危機はないですか?

小峠:僕は口には出してないですけど、常日頃思っています。

西村:また照れちゃって。かわいいでしょ!?(笑)

――本当は思ってないことを(笑)。では、コンビの関係性はどういう風に変わってきていますか?

西村:賞レースのことばかり考えていた時期とはもう違いますね。

小峠:お前はもともと考えてなかっただろ(笑)

西村:まあ(笑)。小峠が変わったんでしょうね。余裕ができたというか。

小峠:優勝する前と後では違うでしょうね。前はそこに向けて、人生変えてやろうという気概で向き合っていたので。それ以降は、力を抜いて、いい力加減でできていると思います。