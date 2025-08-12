アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が出演する第一三共ヘルスケアのトラフルシリーズ「トラフルダイレクトa」の新CM「がまんする? トラフる?」篇が放送されている。立花にとって、ソロではデビュー後初のCM出演となる。

CANDY TUNEの立花琴未

スタッフから思わず「かわいい」の声

CMのストーリーは、普段から楽しみにしているランチを食べに中華料理屋を訪れた立花だが、おいしそうな中華料理を前に、口内炎が痛くて困り果ててしまう。そんな時突然、小籠包から声が。驚く立花に対し、小籠包の妖精が心配しながら「がまんする? トラフる?」と問いかけ、トラフルという選択肢を教えてくれる。

その言葉を聞き、「トラフルダイレクトa」に頼ることにした立花。後日、悩める表情から一変、好物の辛味チキンをおいしそうにほおばる姿があった。

撮影では、最初は表情に緊張感が見られた立花だったが、徐々にアイドルらしいチャーミングな魅力が演技にも表れ、監督からのオーダーも次々とこなす対応力の高さを発揮。ラストカットの撮影では、幸せそうな笑顔で辛味チキンをほおばる姿に、スタッフからも思わず「かわいい」の声があふれ出ていた。

縦型動画も撮影し、早口言葉や表情チャレンジに挑戦。かわいさ満点の動画を撮影するべく、元々想定されていたポーズ以外に、即興で考えたパターンも撮影すると、あざとポーズがさく裂し、監督からも一発でOKが出た。

早口言葉チャレンジでは、スタッフからの挑戦状とも言える難易度が高いお題をいとも簡単にクリア。「簡単です!」とドヤ顔を見せていた。

立花琴未 コメント

――CM出演が決まった時の感想は?

普段からお世話になっているトラフルだったので一瞬え?どういうこと?みたいな気持ちがありながらの、え～!?みたいな感じで。でも、報告を聞いた時、一緒に喜びをすぐ分かち合いたいと思って、すぐ母に電話しました。

――難しかったシーンは?

今回は痛いっていう表情だったりとか、口内炎が～という普段やらないような表情がたくさんあったのが、一番難しいなと思って。できてるかなって思うんですけど、普段口内炎になった時のことをたくさん想像しながらがんばってみました。

――普段から口内炎になりますか?

なりますね。睡眠をとる時間が様々だったりするので、それが偏ったりする時に口内炎ができちゃったり、食べることが好きなので、それを毎日続けてしまったりすると、やっぱり口内炎ができちゃうなあって。好きなものを好きな分だけ食べる派なので、がまんしないので、栄養が偏り過ぎちゃうと口内炎ができることの方が多いです。深夜のラーメンをやめることができないです!

――口内炎、がまんする派? トラフる派?

トラフる派です!

――最近がまんしていることは?

ありがたいことに毎日お仕事をいただいていて、旅行とかテーマパークとかにここ2年あまり行ってなくて…。メンバーや母と旅行するのが好きで、温泉に2人で行ったりとかするので、また旅館とか行きたいなと思います。それがなかなかプライベートで叶えられていないので、がまんしてます!

――がまんしなくてよかったことは?

アイドルになるのはずっと夢だったのですが、それを一度諦めたことがありました。ただ、ふるっぱー姉さん(FRUITS ZIPPER)のパフォーマンスを見て、もう一回チャレンジしようって思ったことがきっかけで。諦めずにがまんせずに、やろうと思って決めたことを続けてきてよかったなと思うことはあります。迷った時は絶対行動するというのは決めてて、行動する前に諦めるより、行動した方がよかったことの方が多かったので、これからもそう心がけて過ごしたいです。

――最近の「ことみ語録」を教えてください。

今朝、メイクさんとお話してる時に、口内炎が一昨日できたっていう話をして。(トラフルダイレクトaの)パッチをピッチって言っちゃって通じなくて、あ…パッチでしたとか。あとは最近、歌番組で、インテリに強いメンバーがいるのですが、“インテリ”というキャッチフレーズを入れようってことで。その子は“インテリ”を絶対入れたいと言っていたのですが、私は“インテリア”だと思っていて。でも、そんなにインテリアの印象もなく、なんでインテリアを入れたいのかわからなくて。「インテリアそんな好きだっけ？」と言ったら、ほんとに大変笑われました。

絶対私だけじゃないはずと思って、母に「インテリってどういう意味かわかる?」と聞いたら、まずインテリを知らなくて。がんばって絞り出してほしいと伝えたら、「インテリア?」と言っていて。そりゃ私できる(※私がこの親から生まれるわけだ)と思って、なんかすごい安心しました。安心?っていうか。私が生まれてよかったって思いました。